Названа дата доставки бензина на Кунашир

Бензин на курильский остров Кунашир завезут в первой декаде июня, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Напомним, с конца апреля на острове не было топлива из-за отсутствия у портовых грузчиков лицензии на разгрузку теплохода с нефтепродуктами.

Однако, как отметили в Южно-Курильске, особых проблем отсутствие горючего автолюбителям не доставило. Большинство автомобилей у островитян работает на дизеле, а муниципальный транспорт использует резерв.

- На сегодняшний день Дальневосточным НИИ морского флота закончено перепрофилирование глубоководного причала в порту Южно-Курильск. Работы для получения необходимой документации на перевалку опасных грузов удалось ускорить при участии министерства. В результате уже ничего не мешает портовым службам производить перегрузку требуемых району нефтепродуктов. Учтена специфика работы по перекачке топлива из морского танкера в береговые хранилища и перегрузке нефтепродуктов в таре для работы автомобильных заправочных станций, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Садовников.