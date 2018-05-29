В Хабаровске пресекли вывоз органов саблезубого оленя на 3 млн рублей

В международном аэропорту Хабаровска, во время прохождения таможенного контроля пассажиров, задержали женщину, которая пыталась вывезти в Сеул мускусные железы кабарги - небольшого парнокопытного оленевидного животного, у самцов которого растут длинные изогнутые клыки. В багаже хабаровчанки обнаружили 80 дериватов животного. По приблизительной оценке, их общая рыночная стоимость составляет 3,2 миллиона рублей.

- Женщина призналась, что везла в Южную Корею мускусные железы кабарги с целью продажи. Она знала об ограничениях на вывоз дериватов и намеренно скрыла их, так как у нее не было ни разрешения на вывоз, ни документов, подтверждающих легальность приобретения, - рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

За попытку контрабанды на хабаровчанку возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Женщине грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы.

Как отметили специалисты таможни, в текущем году это первая попытка незаконного вывоза дериватов кабарги из страны. В 2017 году фрагменты частей животного пытались перевезти через границу четыре раза. Общая стоимость контрабанды составила 12,6 миллиона рублей. Погибли 328 животных.

Законной подобная перевозка будет считаться только в том случае, если будет предоставлено разрешение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Этот документ подтверждает, что все объекты приобретены легально и вывоз не угрожает выживанию данного вида животных.

Справка "РГ"

Мускусная железа кабарги высоко ценится в восточной медицине. Препараты, в состав которых входит мускус, оказывают укрепляющее и тонизирующее действие на организм. В том числе, снимают воспалительные процессы и консервирует онкологические опухоли.