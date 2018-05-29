В Якутии буря оставила без электричества 85 тысяч человек

В Якутии энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия шквалистого ветра, оставившего без света жителей столицы республики и нескольких районов, сообщает во вторник пресс-служба "Якутскэнерго".

Буря пронеслась над городом и центральными районами Якутии в понедельник вечером. Ветер валил не только опоры ЛЭП, заборы и билборды, но и автобусные остановки, срывал с домов крыши. На одной из центральных улиц Якутска на женщину упал столб со светофором, прохожие вызвали для нее "скорую".

Сильнее всего пострадали объекты энергетики. По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без электричества остались 85 тысяч бытовых потребителей.

Персонал Центральных энергетических сетей всю ночь работал на поврежденных линиях электропередачи и во вторник продолжил восстановление оборудования. Как сообщает пресс-служба "Якутскэнерго", привлечено 20 бригад, 40 единиц специализированной техники.

Энергетики обещают восстановить подачу света во все дома в ближайшее время.

Тем временем

На западе Якутии зафиксирована другая погодная аномалия. Жители Мирного сообщают о том, что за два дня до наступления лета город и окрестности завалило снегом. В социальных сетях распространяются фотографии и видеоролики, на которых запечатлены сугробы.