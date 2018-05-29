В Якутии возбуждено два уголовных дела из-за лесных пожаров

В Якутии по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела по фактам лесных пожаров, сообщила во вторник республиканская прокуратура.

Рядом с селом Сыдыбыл Вилюйского района лесной пожар охватил 17 гектаров. При проверке выяснилось, что тайга загорелась из-за бесконтрольного сжигания мусора на сельской свалке.

В Усть-Майском районе пожар охватил более 80 гектаров тайги. Причиной возгорания стало бесконтрольное выжигание сухой травы на лесной опушке. Территория, на которой жгли траву, не была отделена от леса минерализованной полосой.

В обоих случаях уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение и (или) повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

На утро вторника лесные пожары действуют в семи районах Якутии на общей площади 716 гектаров. Как отмечают в департаменте по лесным отношениям республики, все возгорания произошли по вине людей.

Тушением огня занимаются более 220 человек. Задействованы 18 единиц техники.