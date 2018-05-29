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29.05.2018 05:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии возбуждено два уголовных дела из-за лесных пожаров

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела по фактам лесных пожаров, сообщила во вторник республиканская прокуратура.

Рядом с селом Сыдыбыл Вилюйского района лесной пожар охватил 17 гектаров. При проверке выяснилось, что тайга загорелась из-за бесконтрольного сжигания мусора на сельской свалке.

В Усть-Майском районе пожар охватил более 80 гектаров тайги. Причиной возгорания стало бесконтрольное выжигание сухой травы на лесной опушке. Территория, на которой жгли траву, не была отделена от леса минерализованной полосой.

На тушение пожара в приморском нацпарке ушло пять дней

В обоих случаях уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение и (или) повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

На утро вторника лесные пожары действуют в семи районах Якутии на общей площади 716 гектаров. Как отмечают в департаменте по лесным отношениям республики, все возгорания произошли по вине людей.

Тушением огня занимаются более 220 человек. Задействованы 18 единиц техники.

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