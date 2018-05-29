В Приморье осужденные впервые сдадут ЕГЭ

В этом году впервые осужденные, которые находятся в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю, сдадут Единый государственный экзамен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к экзаменам готовятся 333 человека, это не ученики 11 классов, но ученики девятых, которые сдают Основной государственный экзамен (ОГЭ). ЕГЭ же сдадут 65 человек.

Как и всем остальным выпускникам, им предстоит сдать два обязательных экзамена - русский и математику, а также один на выбор - биологию, историю, обществознание или литературу. Раньше ученики сдавали экзамены по билетам.

Всего в пяти вечерних общеобразовательных школах и 14 учебно-консультационных пунктах обучаются 1130 человек. В день освобождения из исправительных учреждений те, кто пройдет тестирование, получат аттестаты государственного образца без указания места обучения.

В пресс-службе отметили, что готовиться к выпускным экзаменам осужденным помогали преподаватели школ и начальники отрядов.