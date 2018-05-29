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29.05.2018 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье учительница заставила мальчика чистить зубы перед классом

Текст: Ольга Журман

В прокуратуру города Артема поступила жалоба от матери второклассника на действие классного руководителя. Этот факт подтвердила "РГ" старший советник юстиции и помощник прокурора края Елена Телегина.

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Никаких подробностей проверки, которая проводится по заявлению, прокуратура не разглашает. Однако подробности самой истории, произошедшей в поселковой школе, уже описали пользователи одной из соцсетей: классный руководитель заставила ученика чистить зубы при всем классе, поскольку ее раздражал запах изо рта мальчика. После этого мать ученика на родительском собрании попросила перевести ребенка в другой класс.

По словам директора школы, служебное расследование подтвердило поступок учительницы. Педагог принесла извинения родителям ученика и объяснила, что произошедшее было игрой.

Однако родители ребенка считают, что таким образом учительница решила им отомстить. Накануне они отказались сдавать деньги на жалюзи для класса.

Об инциденте уведомлены в департаменте образования Приморского края. В защиту педагога уже выступили родители ряда учеников.

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