В Приморье учительница заставила мальчика чистить зубы перед классом

В прокуратуру города Артема поступила жалоба от матери второклассника на действие классного руководителя. Этот факт подтвердила "РГ" старший советник юстиции и помощник прокурора края Елена Телегина.

Никаких подробностей проверки, которая проводится по заявлению, прокуратура не разглашает. Однако подробности самой истории, произошедшей в поселковой школе, уже описали пользователи одной из соцсетей: классный руководитель заставила ученика чистить зубы при всем классе, поскольку ее раздражал запах изо рта мальчика. После этого мать ученика на родительском собрании попросила перевести ребенка в другой класс.

По словам директора школы, служебное расследование подтвердило поступок учительницы. Педагог принесла извинения родителям ученика и объяснила, что произошедшее было игрой.

Однако родители ребенка считают, что таким образом учительница решила им отомстить. Накануне они отказались сдавать деньги на жалюзи для класса.

Об инциденте уведомлены в департаменте образования Приморского края. В защиту педагога уже выступили родители ряда учеников.