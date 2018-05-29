В восьми районах Якутии сдача ЕГЭ оказалась под угрозой срыва

Сдачу ЕГЭ по математике 30 мая могут отменить в школах восьми районов Якутии из-за проблем с доступом к интернету и перебоями в энергоснабжении региона, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования и науки республики Эдуарда Кондратьева.

Проблемы с электричеством и доступом в интернет в Якутии возникли из-за шквального ветра, обрушившегося на многие районы вечером 28 мая. К этому добавился сбой в работе Якутской ГРЭС-2. В результате без энергоснабжения оказались 85 тысяч человек. В настоящее время, по данным МЧС, без света остаются 11 тысяч человек, хотя энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме.

На заседании правительства республики Кондратьев сообщил, что проблемы с интернетом существуют в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Горном, Чурапчинском, Хангаласском, Намском, Амгинском и Таттинском районах.

- Крайний вариант - это отмена государственного экзамена 30 мая по математике в тех районах и городских округах, где на сегодняшний день нет света и имеются проблемы с интернетом, - сказал он.

Эдуард Кондратьев отметил, что из 238 пунктов приема экзаменов два (в поселке Эльдикан и селе Кюпцы Усть-Майского района) закрыты по согласованию с Рособрнадзором из-за паводка. Дети будут сдавать экзамены в райцентре.