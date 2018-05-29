Жительницу Камчатки осудили за истязания сына

Жительница села Хаилино Олюторского района признана виновной в систематическом истязании сына и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

Как установил суд, с декабря 2017-го по январь 2018 года мать двоих детей, будучи пьяной, неоднократно избивала своего 13-летнего ребенка. Свидетелем происходящего был второй сын женщины, десятилетний мальчик. Он и сообщил о происходящем социальному педагогу школы.

- Проверка показала, что воспитание кулаками происходило, как правило, по незначительным поводам, например, из-за позднего возвращения ребенка с прогулки, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

Суд приговорил 36-летнюю женщину к трем с половинам годам лишения свободы условно, назначив трехлетний испытательный срок.

Как добавила Шунина, вскоре будет решаться вопрос о лишении осужденной родительских прав. Сейчас дети находятся в приюте.

К слову, к дисциплинарной ответственности привлечен и один из сотрудников органов опеки и попечительства.