По словам девушки, около десяти часов вечера она вместе с матерью вышла погулять. В какой-то момент на них со спины напали трое молодых людей. Двое пытались вырвать мобильный телефон и сумочку у дочери, а третий удерживал пытавшуюся помочь ей маму. Сбежавшимся на крики прохожим нападавшие заявили, что являются сотрудниками полиции и осуществляют задержание преступницы. Один из молодых людей даже предъявил служебное удостоверение, а двое других во время возникшей неразберихи незаметно скрылись в толпе.
Спустя некоторое время на место происшествия прибыл патрульный автомобиль. Буянцеву забрали в отдел полиции, а по дороге объяснили, что ее подозревают в торговле наркотиками через "закладки". Правда, в вещах, сданных потерпевшей на досмотр, ничего запрещенного не обнаружили. Буянцева прошла медэкспертизу на наличие в крови алкоголя и наркотиков, показавшую отрицательный результат, а позже в травмпункте зафиксировала полученные ссадины и повреждения руки.
На следующий день девушка написала заявления в прокуратуру Татарстана, Управление СКР и Управление собственной безопасности МВД по республике. Сейчас в полиции проводится служебная проверка, имена участвовавших в инциденте сотрудников уже известны. Есть сведения, что примерно в то же время недалеко от места случившегося была задержана другая девушка с наркотическими веществами.