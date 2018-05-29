29-летняя жительница Казани Виктория Буянцева, обладательница титула "Мисс Татарстан-2006", заявила о нападении на нее и ее 51-летнюю маму троих неизвестных, которые впоследствии оказались полицейскими. Инцидент произошел еще 23 мая, но известно о нем стало несколько дней спустя, когда пострадавшая рассказала о случившемся в социальных сетях.

По словам девушки, около десяти часов вечера она вместе с матерью вышла погулять. В какой-то момент на них со спины напали трое молодых людей. Двое пытались вырвать мобильный телефон и сумочку у дочери, а третий удерживал пытавшуюся помочь ей маму. Сбежавшимся на крики прохожим нападавшие заявили, что являются сотрудниками полиции и осуществляют задержание преступницы. Один из молодых людей даже предъявил служебное удостоверение, а двое других во время возникшей неразберихи незаметно скрылись в толпе.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыл патрульный автомобиль. Буянцеву забрали в отдел полиции, а по дороге объяснили, что ее подозревают в торговле наркотиками через "закладки". Правда, в вещах, сданных потерпевшей на досмотр, ничего запрещенного не обнаружили. Буянцева прошла медэкспертизу на наличие в крови алкоголя и наркотиков, показавшую отрицательный результат, а позже в травмпункте зафиксировала полученные ссадины и повреждения руки.

На следующий день девушка написала заявления в прокуратуру Татарстана, Управление СКР и Управление собственной безопасности МВД по республике. Сейчас в полиции проводится служебная проверка, имена участвовавших в инциденте сотрудников уже известны. Есть сведения, что примерно в то же время недалеко от места случившегося была задержана другая девушка с наркотическими веществами.