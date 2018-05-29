Новости

В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 21:17
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 21:12
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 21:05
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 21:05
В центре Петербурга загорелся торговый центр 20:44
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 20:38
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 20:29
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 20:10
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 19:58
В Эрмитаж пропустят по селфи 19:12
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 18:53
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 18:49
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18:47
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 18:39
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 18:38
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 18:31
Зловещий лес в Англии озадачил ученых 18:10
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов 18:06
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ 18:04
Фото: "Невилл Долгопупс" из "Гарри Поттера" секретно женился в Италии 17:59
Элис Купер предсказал результат встречи русской и американской семей 17:55
Знаменитый шедевр впервые покинет стены Третьяковской галереи 17:53
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая 17:53
В московском метро появятся билеты с Матроскиным и Карлсоном 17:47
Минск и Вена заявили об успешном развитии сотрудничества 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 20:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Некрасивая история

Бывшая "Мисс Татарстан" заявила о нападении полицейских
Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
29-летняя жительница Казани Виктория Буянцева, обладательница титула "Мисс Татарстан-2006", заявила о нападении на нее и ее 51-летнюю маму троих неизвестных, которые впоследствии оказались полицейскими. Инцидент произошел еще 23 мая, но известно о нем стало несколько дней спустя, когда пострадавшая рассказала о случившемся в социальных сетях.

По словам девушки, около десяти часов вечера она вместе с матерью вышла погулять. В какой-то момент на них со спины напали трое молодых людей. Двое пытались вырвать мобильный телефон и сумочку у дочери, а третий удерживал пытавшуюся помочь ей маму. Сбежавшимся на крики прохожим нападавшие заявили, что являются сотрудниками полиции и осуществляют задержание преступницы. Один из молодых людей даже предъявил служебное удостоверение, а двое других во время возникшей неразберихи незаметно скрылись в толпе.

Фото: depositphotos.com
Вор пытался обмануть камеры и насмешил интернет

Спустя некоторое время на место происшествия прибыл патрульный автомобиль. Буянцеву забрали в отдел полиции, а по дороге объяснили, что ее подозревают в торговле наркотиками через "закладки". Правда, в вещах, сданных потерпевшей на досмотр, ничего запрещенного не обнаружили. Буянцева прошла медэкспертизу на наличие в крови алкоголя и наркотиков, показавшую отрицательный результат, а позже в травмпункте зафиксировала полученные ссадины и повреждения руки.

На следующий день девушка написала заявления в прокуратуру Татарстана, Управление СКР и Управление собственной безопасности МВД по республике. Сейчас в полиции проводится служебная проверка, имена участвовавших в инциденте сотрудников уже известны. Есть сведения, что примерно в то же время недалеко от места случившегося была задержана другая девушка с наркотическими веществами.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин