Губернатор Пермского края Максим Решетников отчитался о работе за прошедший год и обозначил задачи регионального правительства на будущее. Приоритетами стали социальное направление, развитие IT-технологий и культура.

Главным итогом работы правительства глава Прикамья назвал рост доверия населения к властям всех уровней.

- Люди увидели, что скорость преобразований в крае растет, а жизнь начала меняться, - отметил Максим Решетников. - Пришли к пониманию, что развитие региона - дело каждого из нас. Мы получили кредит доверия со стороны и президента, и федерального правительства. В результате стали решаться вопросы, от которых зависит развитие Прикамья.

Ключевыми социальными приоритетами губернатор обозначил здравоохранение, заботу о детях, образование, спорт и здоровый образ жизни. По данным социологических опросов, удовлетворенность населения Пермского края качеством медицинской помощи выросла до 42 процентов. В первую очередь это связано с реализацией проекта "Новая поликлиника". Значительно повысилась доступность участковых врачей. Это стало заметно, так как количество жалоб от пациентов сразу сократилось в два раза. Время ожидания приема терапевта снизилось в пять раз.

Следующий этап реформы - повышение доступности узких специалистов. С этой целью уже запланирован ряд мероприятий, одно из которых - развитие практики выездных поликлиник.

- Отдельное внимание требуется детскому здравоохранению, - подчеркнул Максим Решетников. - Всего в крае появится семь детских поликлиник. Некоторые из них уже находятся в стадии строительства, одно помещение будет выкуплено.

Губернатор также рассказал о планах развития среднего и дополнительного образования, систему которого он считает одной из сильнейших в России.

- Важная часть - продвижение Прикамья как ведущего спортивного центра, - отметил глава региона. - Опыт есть. В прошлом году успешно прошел чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском, матчи сборной России по баскетболу. Сейчас готовимся к чемпионату мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Подали заявку на юношеский чемпионат мира по баскетболу в 2019 году.

Особое внимание Решетников уделил вопросам цифровой трансформации всех основных процессов жизни общества. Это производство продукции, транспортная логистика, государственное управление, оказание услуг в финансовой сфере.

- Мы многое уже сделали, - заявил он. - Наша инфраструктура в ближайшие два года будет практически полностью готова, включая программы подключения к широкополосному Интернету социальных объектов и устранения цифрового неравенства. Одним из итогов работы в этой области губернатор считает начавшуюся цифровизацию системы здравоохранения. Вся обработка информации о пациентах проходит в электронном виде. Такой подход повысит качество и доступность медицинской помощи в регионе, поскольку у врачей появится больше времени для общения с пациентом.

Цифровизация государственных услуг должна облегчить получение жителями региона положенных им льгот. Вся необходимая информация будет отображаться в одном приложении. При этом отпадет нужда в посещении государственных учреждений. По словам главы региона, большое внимание краевых властей в ближайшие годы будет уделено проекту "Пермь - 300 лет на Каме", который объединит идеи и предложения, направленные на создание комфортной городской среды и рост инвестиционной привлекательности края. Завершая доклад, глава региона акцентировал внимание на теме доверия между властью и институтами гражданского общества.

- Мы видим, как за последний год именно на основе доверия формируется эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, депутатами, муниципалитетами, бизнесом, общественными организациями и, конечно, с жителями, - отметил глава Прикамья. - Но доверие не означает перекладывание ответственности, а предполагает, что каждый честно и на совесть делает свое дело. И если потребуется, подставит плечо. Я вижу, что не все готовы работать на доверии. Не все еще верят, что старое не вернется, не все еще понимают, что по-другому работать уже не получится. Правила изменились, изменилось время.

По словам губернатора, есть те, кто ведут свои дела непрозрачно и недобросовестно, не желают играть по равным правилам, игнорируют закон. Кто в погоне за сиюминутной выгодой плодит недострои и не думает, что будет с людьми, которые купили там квартиры, куда пойдут учиться их дети. Кто пытается взять деньги за государственный заказ, не выполнить свои обязательства и самоустраниться. Кто собирает с людей деньги за услуги ЖКХ, но не платит ресурсным организациям.

- Так не пойдет! - подытожил свою речь губернатор Пермского края Максим Решетников.

Мнение

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

- Для любой власти очень важно быть последовательной в своих действиях, двигаться к достижению намеченных целей. Такой системный подход продемонстрировал губернатор в своем выступлении. Мы видим, что Максим Геннадьевич продолжил векторы движения, заданные им год назад в предвыборной программе, которую поддержали депутаты Заксобрания, в том числе решение проблем здравоохранения, обеспеченности местами в детских садах, дорожного ремонта. Традиционный отчет губернатора о деятельности правительства Пермского края можно расценивать и как расстановку основных приоритетов на ближайшую перспективу. Еще один важный момент - выстраивание диалога и конструктивного взаимодействия. Благодаря объединению усилий депутатского корпуса, местного самоуправления, бизнеса, общественности сегодня удается решать многие проблемы социально-экономической сферы. Успех региона во многом зависит от способности его руководителя решать проблемы на федеральном уровне. Мы получили поддержку по ключевым для края проектам. А это дополнительные средства из федерального бюджета на строительство и содержание дорог, развитие инфраструктурных объектов, возведение нового микрорайона в Березниках, устранение цифрового неравенства. Все это говорит о том, что в Пермском крае сформирована работоспособная и эффективная команда законодательной и исполнительной власти.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

- Меня впечатлило выступление губернатора и представленная им стратегия на ближайший период. Тем более что уже сегодня видны подвижки в жизни Прикамья, произошедшие в 2017 году. Озвученный план стратегического развития края говорит о том, что это тренды сильного руководителя. Очень важно, что он готов взять на себя всю ответственность, уже сейчас контролирует все управленческие процессы. Он очень четко координирует подготовку всех нормативных актов, касающихся бюджета. Губернатор верит в свои силы, мы верим в него. Очень важен вопрос доверия, который Максим Решетников поднял в своем послании. Речь идет о недобросовестных партнерах в публичных договорных отношениях. Это касается государственных и муниципальных контрактов. Порой они исполняются не должным образом. И виновны бывают обе стороны - и бизнес, и власть.

Георгий Ткаченко, заместитель председателя комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

- В отчете губернатора прослеживаются две ключевые идеи: курс на эффективное управление социальной сферой и поиск путей для пополнения бюджета Пермского края в рамках как уже реализованных решений, так и новых подходов. Мне, как депутату бюджетного комитета, особенно интересно было услышать позицию по второй теме, поскольку именно от того, как и сколько регион зарабатывает, зависят в первую очередь расходы на ключевые сферы жизни - медицину и образование, социальную поддержку. Очень важно, что помимо итогов работы в отчете обозначены ключевые направления будущего движения: цифровая экономика, развитие общественной инфраструктуры, газификация, создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование проектов АПК. Все это позволяет быть уверенным, что у правительства Пермского края есть четкое понимание стратегии развития региона.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края:

- На мой взгляд, в Пермском крае сложилось качественное взаимодействие законодательной и исполнительной власти. Работа идет продуктивная. Мы слышим друг друга. А взаимное доверие позволяет слышать и понимать обе стороны. Сложившаяся в нашем регионе ситуация позволяет принимать обдуманные, взвешенные решения. Кстати В настоящее время в Прикамье реализуется 19 крупных промышленных инвестиционных проектов на общую сумму 331 миллиард рублей. Благодаря этому в регионе появилось более двух тысяч новых рабочих мест.