"Мисс Татарстан" обвинила полицейских в нападении

Полиция Казани начала проверку заявления по факту задержания и применения физической силы к Виктории Буянцевой, сообщили в городском УМВД.

Девушка опубликовала в соцсетях видео своего задержания во дворе собственного дома, обвинив полицейских в необоснованном насилии и попытке украсть ее вещи. "Вечером 23 мая мы с мамой вышли прогуляться. Возле подъезда на нас набросились трое мужчин. Двое схватили меня за руки и попытались вырвать сумочку и мобильный телефон", - рассказала Виктория, в 2006 году завоевавшая титул "Мисс Татарстан". Один из нападавших предъявил удостоверение сотрудника МВД.

В пресс-службе казанской полиции подтвердили факт инцидента. Правоохранители отрабатывали оперативную информацию о "закладках" во дворе. За полчаса до задержания Буянцевой там поймали другую девушку с 0,34 грамма синтетического наркотика.

- Произошла ошибка в объекте. Выйдя из подъезда, девушка наклонилась и подобрала что-то с земли, чем привлекла к себе внимание наших сотрудников. Запрещенных предметов при ней найдено не было, - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД Мария Киямутдинова.

Собственную проверку правомочности действий полицейских проводит и Следственный комитет России.