Нижегородский зоопарк в парке "Швейцария" закроют

Зоопарк, известный нижегородцам под названием "Мишутка", в парке "Приокский" ("Швейцария") ликвидируется, а директор муниципального парка будет уволен. Об этом сегодня заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Как отметил градоначальник, это вынужденная мера, которая принята по результатам проверки: в зоопарке ужасные условия содержания животных, количество которых даже (по словам общественников) не учтено. Хотя на сайте зоопарка значится, что "в 2018 году в зоопарке находится 81 вид животных (360 экземпляров)". При этом на маршрутах для посетителей все выглядело более-менее пристойно, а вот с черного хода открылись совсем другие виды, которые произвели на проверяющих удручающее впечатление.

- Животным шесть лет не оказывалась ветпомощь, - говорит руководитель Госветуправления Нижнего Новгорода Евгений Помазов. - В амбулаторном журнале последняя запись сделана в 2012 году. Нехватка финансирования не должна отражаться на животных. Их нельзя кормить по остаточному принципу. Антисанитария жуткая, животные содержатся в нарушение зоогигиенических норм.

По словам Евгения Помазова, сейчас в зоопарке будет наложен карантин, проведены дезинфекция и дератизация.

Инициатором ревизии стал создатель общества "Зоозащита-НН" Владимир Гройсман.

- Общественная палата Нижнего Новгорода провела проверку по жалобам 300 нижегородцев преимущественно в социальных сетях, - отметил он. - Первое, что мы увидели, это корыто с помоями около краснокнижного гималайского медведя. В других вольерах мы обнаружили насквозь гнилое сено.

Как рассказал руководитель нижегородского экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов, носуха, которая просто не выживет при температуре ниже плюс 10 градусов, зимой содержалась в тесной транспортной клетке из-за того, что после пожара, произошедшего в 2016 году, сгорело ее теплое помещение.

- Проверка показала большое количество нарушений, - сказал Асхат Каюмов. - Но главная проблема в том, что в руководстве зоопарка нет людей, которые заботились бы о животных, нет горящих глаз. Конечно, есть неравнодушные сотрудники, но в целом ситуация тягостная.

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Владимир Панов предложил директору частного зоопарка "Лимпопо" Владимиру Герасичкину забрать животных.

- Придется потесниться, - ответил Владимир Герасичкин. - Для мелких животных мы найдем место, а для размещения крупных зверей требуется увеличение территории зоопарка.