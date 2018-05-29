Запрет Пермской городской думы размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на придомовых территориях не соответствует нормам законодательства. К такому мнению пришли не только недовольные решением местных властей предприниматели, но и специалисты регионального УФАС.

Запрет в отношении НТО может повлечь ограничение, недопущение или устранение конкуренции, а это противоречит нормам антимонопольного законодательства. Фото: Константин Бахарев

Надзорное ведомство предложило депутатам изменить или отменить спорную норму. Владельцы киосков уже обратились в суд.

Напомним, в марте нынешнего года гордума своим решением запретила размещать НТО на придомовых территориях, в зонах отдыха, на детских и спортивных площадках, автостоянках, в границах полосы отвода автомобильных дорог, а также на земельных участках и в зданиях государственной и муниципальной собственности. Согласно новым требованиям к внешнему облику киосков были внесены соответствующие изменения в правила благоустройства и содержания Перми.

Решение потом оспорили предприниматели, на стороне которых выступили собственники земельных участков - ТСЖ. В Пермском краевом суде уже прошло первое заседание о признании незаконным запрета размещать нестационарные торговые объекты на придомовых территориях. По мнению истцов, новые правила благоустройства нарушают федеральные нормы, в частности закон о торговой деятельности, Жилищный кодекс и Конституцию.

В свою очередь представители ответчика заявили, что решение законодательного органа регулирует не торговую деятельность, а правила городского благоустройства. При этом жильцы домов не были ущемлены в праве распоряжаться коллективной собственностью, поскольку использовать земельные участки все-таки можно, но в пределах правил, установленных законодательством. Свою позицию в данном вопросе обозначило и антимонопольное ведомство, вставшее на сторону бизнеса и жильцов многоквартирных домов.

Представители УФАС считают, что при утверждении правил благоустройства и содержания территорий Пермская городская дума вышла за пределы своих полномочий.

- Федеральное законодательство не только не содержит норму, которая позволяла бы органу местного самоуправления принимать акты, устанавливающие запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов, но и предписывает муниципалитетам принимать меры, стимулирующие размещение НТО, - пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - Принятое думой решение, наоборот, эти условия ограничивает.

К тому же запрет в отношении НТО может повлечь ограничение, недопущение или устранение конкуренции, а это противоречит нормам антимонопольного законодательства. В результате надзорное ведомство предложило депутатам отменить или изменить спорную норму.

Если предупреждение не будет исполнено до 8 июня, УФАС возбудит дело.

Стоит отметить, что в Перми на придомовых территориях размещено несколько сотен торговых объектов. Большинство из них торгуют водой (45 процентов) и продуктами (32 процента). Кроме того, владельцы НТО оказывают бытовые услуги (16 процентов) и продают товары, не входящие в продуктовую группу (12 процентов).