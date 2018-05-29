Под Пензой лось стал причиной тройного ДТП

На федеральной трассе Саратов - Нижний Новгород под Пензой в ДТП пострадали два легковых автомобиля и микроавтобус. Причиной аварии стал лось, неожиданно вышедший из леса на оживленную автодорогу.

Животное сбили сразу две машины, а затем задела третья. В результате инцидента лось погиб на месте. О пострадавших среди водителей и пассажиров транспортных средств, участвовавших в ДТП, не сообщается. За медицинской помощью они не обращались.

В минлесхозе Пензенской области уточнили, что за наезд на лося предусмотрен штраф, а также водители должны будут возместить материальный ущерб, причиненный природным ресурсам региона. Погибшего лося оценили в 80 тысяч рублей. Кому из водителей предстоит выплатить эту сумму, установит суд.