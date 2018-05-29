Новости

Набиуллина предложила создать ассоциацию по поддержке финграмотности 14:27
Катера Каспийской флотилии усилили охрану Крымского моста 14:25
Видео: В игре с "Вегасом" шайба угодила Овечкину в лицо 14:20
Названы самые популярные для летнего отдыха с детьми курорты РФ 14:20
В Приморье уволили учительницу, заставившую мальчика чистить зубы 14:20
В Петербурге полицейский не узнал Бориса Гребенщикова после концерта 14:17
В Иркутске из горящего ТЦ эвакуировали 600 посетителей 14:15
Макей назвал отношения с РФ базовым элементом внешней политики Беларуси 14:10
Ученые рассказали о бесполезности популярных витаминных добавок 14:09
Иран отверг требование США свернуть ракетную программу 14:06
Новый закон о "резиновых" квартирах примут в июле 14:00
Роберт Евдокимов возглавил "Ротор-Волгоград" 13:58
"Мисс Татарстан" обвинила полицейских в нападении 13:58
В Забайкалье вертолет Ми-2 экстренно сел из-за пожара в двигателе 13:52
В Кремле прокомментировали израильский паспорт Абрамовича 13:51
Центробанк понизил евро и поднял доллар 13:48
В Москве на 30 мая объявлен "желтый" уровень опасности 13:48
Под Пензой лось стал причиной тройного ДТП 13:35
Фото: актриса Кейли Брук взбудоражила таблоиды своей грудью 13:35
В Армянск перебросят воду Тайганского водохранилища 13:33
Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 на телеканале "Россия-1" 13:32
Путин назначил Моора врио губернатора Тюменской области 13:25
Нижегородский зоопарк в парке "Швейцария" закроют 13:25
Лавров: Обвинения в адрес России по сбитому Boeing некорректны 13:16
Песков прокомментировал расследование Мюллера поговоркой 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Пензой лось стал причиной тройного ДТП

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

На федеральной трассе Саратов - Нижний Новгород под Пензой в ДТП пострадали два легковых автомобиля и микроавтобус. Причиной аварии стал лось, неожиданно вышедший из леса на оживленную автодорогу.

Фото: depositphotos.com
Под Тверью выбежавший на рельсы лось задержал 10 поездов

Животное сбили сразу две машины, а затем задела третья. В результате инцидента лось погиб на месте. О пострадавших среди водителей и пассажиров транспортных средств, участвовавших в ДТП, не сообщается. За медицинской помощью они не обращались.

В минлесхозе Пензенской области уточнили, что за наезд на лося предусмотрен штраф, а также водители должны будут возместить материальный ущерб, причиненный природным ресурсам региона. Погибшего лося оценили в 80 тысяч рублей. Кому из водителей предстоит выплатить эту сумму, установит суд.

Главное сегодня

Число жертв бельгийского стрелка выросло до трех
В Забайкальском крае нашли пропавший вертолет
В Баку открыли Южный газовый коридор
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами
Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка