В Самарском регионе вводят новую соцуслугу: матери-одиночки и опекуны, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут оставлять ребенка на несколько часов дома или на прогулке под присмотром соцработника. Такую услугу вчера узаконили депутаты губернской Думы.

Дело в том, что семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, зачастую связаны по рукам и ногам. Теперь одиноким мамам и опекунам (как правило, это бабушки) будут помогать соцработники.

Как пояснил "РГ" замминистра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский, в ближайшее время ведомство разработает порядок оказания такой услуги:

- Мы предполагаем, что для семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума на человека она будет бесплатной, а для остальных - по символическим расценкам, скажем, 30 рублей в час.

Замруководителя самарской городской общественной организации помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям "Остров Надежды" Татьяна Кондратьева рассказала "РГ", что родители уже лет десять как просили власть о такой помощи:

- Потребность в ней огромная. И не только среди одиноких матерей и опекунов, но и среди полных семей. Растя ребенка-аутиста, с которым постоянно должен находиться взрослый человек, семья очень ограничена в мобильности. Теперь же мы будем ждать, чтобы список тех, кто может воспользоваться новой услугой, был расширен, - выразила надежду Татьяна Кондратьева. - Хотя, конечно, одиноким матерям труднее всего. У нас есть случаи, когда они, чтобы спасти свою жизнь, например, лечь на операцию, вынуждены были официально отказываться от детей, помещая их в интернат. Другой альтернативы в соцслужбах просто не предлагали. А отыграть ситуацию обратно, восстановить родительские права через суд непросто.

Что касается оплаты услуги, то если она будет символической, большинство семей найдут 100 рублей, чтобы иметь возможность заняться своими неотложными делами - выбраться из дома на три часа для того, чтобы сдать анализы в поликлинике, сходить в банк или разобраться с оплатой коммунальных услуг. Такая цена за услугу, по мнению родителей, приемлема.

К слову, в прошлом году в Тольятти на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Виктория" работала группа временного пребывания. Проект, реализованный на грант, получил название "Передышка". Родители могли привезти и оставить в центре на некоторое время ребенка даже с самыми тяжелыми двигательными нарушениями. Было закуплено специальное оборудование для реабилитации опорников. Услуга оказывалась бесплатно и была востребована мамами. Однако в этом году проект приостановили, так как помещение центра закрыли на ремонт.