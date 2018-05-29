Новости

Набиуллина предложила создать ассоциацию по поддержке финграмотности 14:27
Катера Каспийской флотилии усилили охрану Крымского моста 14:25
Видео: В игре с "Вегасом" шайба угодила Овечкину в лицо 14:20
Названы самые популярные для летнего отдыха с детьми курорты РФ 14:20
В Приморье уволили учительницу, заставившую мальчика чистить зубы 14:20
В Петербурге полицейский не узнал Бориса Гребенщикова после концерта 14:17
В Иркутске из горящего ТЦ эвакуировали 600 посетителей 14:15
Макей назвал отношения с РФ базовым элементом внешней политики Беларуси 14:10
Ученые рассказали о бесполезности популярных витаминных добавок 14:09
Иран отверг требование США свернуть ракетную программу 14:06
Новый закон о "резиновых" квартирах примут в июле 14:00
Роберт Евдокимов возглавил "Ротор-Волгоград" 13:58
"Мисс Татарстан" обвинила полицейских в нападении 13:58
В Забайкалье вертолет Ми-2 экстренно сел из-за пожара в двигателе 13:52
В Кремле прокомментировали израильский паспорт Абрамовича 13:51
Центробанк понизил евро и поднял доллар 13:48
В Москве на 30 мая объявлен "желтый" уровень опасности 13:48
Под Пензой лось стал причиной тройного ДТП 13:35
Фото: актриса Кейли Брук взбудоражила таблоиды своей грудью 13:35
В Армянск перебросят воду Тайганского водохранилища 13:33
Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 на телеканале "Россия-1" 13:32
Путин назначил Моора врио губернатора Тюменской области 13:25
Нижегородский зоопарк в парке "Швейцария" закроют 13:25
Лавров: Обвинения в адрес России по сбитому Boeing некорректны 13:16
Песков прокомментировал расследование Мюллера поговоркой 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 13:53
Проект: В регионах

Взаимовыгодные контракты

Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере перевозок минеральных удобрений и химической продукции
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья №7577 (114)
ПАО "Уралкалий", один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и ОАО "РЖД", одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний с большими объемами грузовых и пассажирских перевозок, заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленном на обеспечение транспортировки минеральных удобрений и других видов химической продукции.
Компания "Уралкалий" планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня 2017 года. Фото: "Уралкалий" Компания "Уралкалий" планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня 2017 года. Фото: "Уралкалий"
Компания "Уралкалий" планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня 2017 года. Фото: "Уралкалий"

Документы подписали генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Цель соглашения - установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области организации и обеспечения железнодорожных перевозок продукции, производимой компанией.

В рамках соглашения ОАО "РЖД" намерено осуществлять перевозку грузов в соответствии с согласованными долгосрочными планами и в порядке, установленном нормативными актами, а также реализовывать гибкую тарифную политику. Со своей стороны, компания "Уралкалий" планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня прошлого года и заблаговременно предоставлять контрагенту информацию об изменениях объемов перевозок.

- Железнодорожные перевозки продукции - один из ключевых элементов логистической инфраструктуры "Уралкалия", - отметил гендиректор предприятия Дмитрий Осипов. - Заключение нового соглашения с ОАО "РЖД" позволит нам повысить эффективность и обеспечит бесперебойность транспортировки калийных удобрений как до портов, так и до конечных потребителей. Мы высоко оцениваем наше многолетнее и взаимовыгодное партнерство и рады тому, что отношения между двумя отраслевыми лидерами продолжают развиваться.

Кроме того, "Уралкалий" и НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) подписали соглашение на поставку 500 вагонов-минераловозов с улучшенными характеристиками.

В рамках подписанного договора ОВК поставит в 2019 году для нужд "Уралкалия" 500 вагонов-хопперов модели 19-9835-01 повышенной грузоподъемности производства Тихвинского вагоностроительного завода с увеличенным пробегом между плановыми сроками ремонта.

- Наша компания эксплуатирует минераловозы Тихвинского вагоностроительного завода с 2015 года. Вектор на использование парка нового поколения выбран как с точки зрения экономической эффективности, так и в связи с возможностью увеличения пропускной способности сети РЖД и подъездных путей наших рудоуправлений и собственного порта, - говорит Дмитрий Осипов. - Заключение данного соглашения, реализуемого в рамках долгосрочной стратегии развития нашего вагонного парка, позволит повысить стабильность и надежность поставок продукции.

Комментарий

Роман Савушкин, генеральный директор ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания":

- Современные вагоны-хопперы большей вместимости пользуются высоким спросом и активно замещают типовые модели. Всего за несколько лет с момента массового выпуска их доля в общероссийском парке превысила 10 процентов. В нынешнем году мы планируем удвоить выпуск этих специализированных вагонов.

Главное сегодня

Число жертв бельгийского стрелка выросло до трех
В Забайкальском крае нашли пропавший вертолет
В Баку открыли Южный газовый коридор
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами
Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка