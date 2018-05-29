ПАО "Уралкалий", один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и ОАО "РЖД", одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний с большими объемами грузовых и пассажирских перевозок, заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленном на обеспечение транспортировки минеральных удобрений и других видов химической продукции.

Компания "Уралкалий" планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня 2017 года. Фото: "Уралкалий"

Документы подписали генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Цель соглашения - установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области организации и обеспечения железнодорожных перевозок продукции, производимой компанией.

В рамках соглашения ОАО "РЖД" намерено осуществлять перевозку грузов в соответствии с согласованными долгосрочными планами и в порядке, установленном нормативными актами, а также реализовывать гибкую тарифную политику. Со своей стороны, компания "Уралкалий" планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня прошлого года и заблаговременно предоставлять контрагенту информацию об изменениях объемов перевозок.

- Железнодорожные перевозки продукции - один из ключевых элементов логистической инфраструктуры "Уралкалия", - отметил гендиректор предприятия Дмитрий Осипов. - Заключение нового соглашения с ОАО "РЖД" позволит нам повысить эффективность и обеспечит бесперебойность транспортировки калийных удобрений как до портов, так и до конечных потребителей. Мы высоко оцениваем наше многолетнее и взаимовыгодное партнерство и рады тому, что отношения между двумя отраслевыми лидерами продолжают развиваться.

Кроме того, "Уралкалий" и НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) подписали соглашение на поставку 500 вагонов-минераловозов с улучшенными характеристиками.

В рамках подписанного договора ОВК поставит в 2019 году для нужд "Уралкалия" 500 вагонов-хопперов модели 19-9835-01 повышенной грузоподъемности производства Тихвинского вагоностроительного завода с увеличенным пробегом между плановыми сроками ремонта.

- Наша компания эксплуатирует минераловозы Тихвинского вагоностроительного завода с 2015 года. Вектор на использование парка нового поколения выбран как с точки зрения экономической эффективности, так и в связи с возможностью увеличения пропускной способности сети РЖД и подъездных путей наших рудоуправлений и собственного порта, - говорит Дмитрий Осипов. - Заключение данного соглашения, реализуемого в рамках долгосрочной стратегии развития нашего вагонного парка, позволит повысить стабильность и надежность поставок продукции.

Комментарий

Роман Савушкин, генеральный директор ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания":

- Современные вагоны-хопперы большей вместимости пользуются высоким спросом и активно замещают типовые модели. Всего за несколько лет с момента массового выпуска их доля в общероссийском парке превысила 10 процентов. В нынешнем году мы планируем удвоить выпуск этих специализированных вагонов.