В Перми Lexus протаранил маршрутку

Утром в Ленинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Ленина и Борчанинова водитель автомобиля Lexus столкнулся с маршрутным такси.

От удара автобус перевернулся на бок.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автомобиля Lexus, по предварительной информации, проехал на запрещающий сигнал светофора. При этом ранее он был лишен права управления транспортными средствами за выезд на встречную полосу.

На момент столкновения в салоне автобуса находились три пассажира. В результате аварии пострадала женщина 1980 года рождения. По факту ДТП проводится проверка со стороны ГИБДД.