В пермской колонии раскрыли ячейку "Аль-Каиды"

Сотрудники ФСБ раскрыли в пермской колонии экстремистскую ячейку, участники которой пытались вовлечь заключенных в террористические организации "Аль-Каида" и "ИГ", запрещенные в Российской Федерации.

Как пояснили в УФСБ по Пермскому краю, экстремистскую ячейку организовали уроженец республики Дагестан, получивший 15 лет лишения свободы за преступления террористической направленности, и уроженец Узбекистана, отбывающий наказание за незаконный оборот наркотиков.

Они призывали спецконтингент колонии к поддержке экстремистов и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований.

Следственное отделение регионального УФСБ возбудило против организаторов ячейки уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.