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29.05.2018 10:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ульяновске открылся центр японской культуры

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В Ульяновске в ходе проходящего в городе Второго международного форума "Японская весна на Волге" состоялась торжественная церемония открытия Центра японской культуры. Он появился на базе областной научной библиотеки.
Масадзи Мацуяма и Сергей Морозов оставили первые записи в Книге почетных гостей Центра японской культуры. Фото: Виталий Ахмеров/РГ Масадзи Мацуяма и Сергей Морозов оставили первые записи в Книге почетных гостей Центра японской культуры. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Масадзи Мацуяма и Сергей Морозов оставили первые записи в Книге почетных гостей Центра японской культуры. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

В мероприятии по случаю открытия приняли участие государственный министр Японии Масадзи Мацуяма, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, члены делегации из японской префектуры Фукуока и другие высокие гости. Их познакомили с возможностями открывшегося Центра японской культуры.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
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- Центр должен стать "местом притяжения" всех тех, кто интересуется языком, историей и культурой страны восходящего Солнца, - считает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Книжный фонд новой площадки включает издания на японском и русском языках, различные журналы и газеты, а также учебные пособия для изучающих японский язык. Кроме того, любой посетитель с помощью специальных программ сможет совершить виртуальные путешествия с юга на север японского архипелага и заочно посетить главные музеи страны. В Центре планируется проводить различные культурные и деловые встречи, выставки и лекции, посвященные взаимодействию России и Японии на самых разных уровнях.

Символическое открытие Центра ознаменовалось ударами в традиционный японский барабан тайко и внесением первых записей в книгу почетных гостей.

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