В Ульяновске заложили японский сад камней

В Ульяновске в ходе проходящего в городе Второго международного форума "Японская весна на Волге" заложили символический камень будущего японского сада.

Сад площадью 300 квадратных метров расположится на живописном берегу Свияги, в центре прогулочной зоны близ крупнейшего в городе торгового центра "Аквамолл" и строящегося жилого комплекса "Аквамарин".

Уже известно, что сад будет носить название "Восемь журавлей". Помимо расположенных особым образом восьми камней, по количеству домов строящегося жилого комплекса, в саду появится беседка, стилизованная под пагоду, скамейки в японском стиле, а также цветущие деревья, напоминающие сакуру, но более подходящие для поволжского климата. Затраты по созданию сада взяла на себя компания-застройщик жилого комплекса.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, если новое общественное пространство придется ульяновцам по душе, аналогичные проекты могут быть реализованы и в других районах города.

- Мы должны сделать нашу инфраструктуру доброжелательной к людям. Два года назад мы обратили внимание, что в Японии есть опыт создания эко-городов, и решили изучить этот опыт, попытаться его использовать в Ульяновске. Наши партнёры, представляющие бизнес, захотели создать образцово-показательный жилой городок, в котором будут использоваться умные технологии, создана комфортная среда. Здорово, что наши японские коллеги поддержали это решение, поделились опытом. Если такие общественные пространства, понравятся жителям Ульяновска, мы будем создавать аналогичные территории и в других частях города, - заявил Морозов.

На церемонии закладки сада присутствовал государственный министр Японии Масадзи Мацуяма. По его словам, Ульяновская область - один из первых российских регионов, расположенных западнее Урала, с которым у страны восходящего Солнца сложилось эффективное экономическое и культурное взаимодействие. И появление японского сада в Ульяновске, равно как и проведение в городе масштабного российско-японского форума, наглядно это демонстрирует.