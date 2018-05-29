Девятилетняя сибирячка стала свидетелем убийства своей семьи

В Манском районе Красноярского края 54-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве трех человек. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Трагедия произошла в деревне Новогеоргиевка, когда мужчина отправился на застолье к 79-летней соседке, где также находился ее 48-летний сын с экс-супругой и девятилетней дочерью.

После распития спиртного в компании случился конфликт, переросший в поножовщину.

- Ночью 54-летний подозреваемый на почве личной неприязни нанес смертельные удары ножом всем взрослым членам семьи, девочку мать прикрыла собой, ей удалось спастись, - пояснили следователи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").