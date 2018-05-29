Новости

Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 22:09
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко 22:08
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 21:54
В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика 21:40
Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей 21:36
Пожар в петербургском торговом центре локализован 21:29
В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 21:17
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 21:12
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 21:05
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 21:05
В центре Петербурга загорелся торговый центр 20:44
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 20:38
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 20:29
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 20:10
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 19:58
В Эрмитаж пропустят по селфи 19:12
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 18:53
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 18:49
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18:47
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 18:39
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 18:38
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 18:31
Зловещий лес в Англии озадачил ученых 18:10
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов 18:06
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 21:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Добыть антиматерию

В Новосибирске готовятся открыть "новую физику"
Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Новую атаку на основы современной физики готовит международная коллаборация ученых из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), России, Китая, Японии и Германии. В новосибирском Институте ядерной физики имени Г. Будкера СО РАН прошло первое совещание по проекту "Супер С-тау фабрика". Мировое сообщество ученых крайне заинтересовано в строительстве этого коллайдера, где физики намерены штурмовать знаменитую Стандартную модель, которая считается одним из главных достижений науки XX века.
Созданный физиками аэрогель позволит сразу распознать, какую частицу породил коллайдер. Фото: Наталья Купина/Пресс-служба ИЯФ СО РАН Созданный физиками аэрогель позволит сразу распознать, какую частицу породил коллайдер. Фото: Наталья Купина/Пресс-служба ИЯФ СО РАН
Созданный физиками аэрогель позволит сразу распознать, какую частицу породил коллайдер. Фото: Наталья Купина/Пресс-служба ИЯФ СО РАН

Эта теория описывает все известные элементарные частицы и предсказывает новые, в частности и знаменитый бозон Хиггса. Только чтобы его поймать или опровергнуть Стандартную модель, был построен Большой адронный коллайдер (БАК) стоимостью почти 10 миллиардов долларов. Теория подтвердилась экспериментом, что и было отмечено Нобелевской премией.

Но это только раззадоривает физиков, мечтающих опровергнуть Стандартную модель. Дело в том, что есть ряд явлений, которые не вписываются в эту теорию. Если удастся получить подтвержденные экспериментами факты, выпадающие из модели, есть шанс открыть новую физику и получить новые Нобели. Для этого строятся новые мощные и дорогие установки. Только что в Японии запущен коллайдер SuperKEKB, где сталкиваются электроны и позитроны, а на очереди новосибирская "Супер С-тау фабрика" стоимостью 40 миллиардов рублей. И в этой установке тоже столкнутся те же самые частицы. Не повторение ли это уже пройденного? Не слишком ли дорогое удовольствие?

Фото: kek.jp
В Японии запустили коллайдер SuperKEKB

Физику кварков и тау-лептонов изучают в нескольких научных центрах мира. Эти эксперименты отличаются по целям и параметрам. Полученная информация учеными разных стран будет дополнять друг друга, а перекрестная проверка результатов поможет убедиться в их достоверности. Свое название новосибирский проект получил в честь тау-лептона и С-кварка, именно на этих частицах намерены сосредоточить свое внимание исследователи. Но почему именно на них?

- Тау-лептон самый тяжелый в семействе лептонов - элементарных частиц, не состоящих из кварков. Это позволяет надеяться, что именно в его свойствах наиболее сильно проявятся эффекты, выходящие за рамки Стандартной модели. Мы будем искать редкие распады тау-лептона, которые нарушают все правила существующей теории, - поясняет завотделом Института ядерных исследований РАН (Москва) Юрий Куденко.

В планах ученых и эксперименты, которые должны объяснить, почему наш мир состоит из одной материи, куда исчезла антиматерия, хотя с точки зрения теоретической физики "вещество" и "антивещество" должны существовать на равных правах. Кстати, ученым уже удалось найти нарушения CP-четности при распаде некоторых частиц, за это получены две Нобелевские премии. Но дело в том, что обнаруженные эффекты слишком малы и не могут объяснить отсутствие антивещества во Вселенной.

Физики намерены штурмовать знаменитую Стандартную модель, которая считается одним из главных достижений науки XX века

Авторы проекта особо подчеркивают, что большинство коллайдеров работает только при определенной, жестко заданной энергии частиц. Так вот новосибирский ускоритель сможет перестраивать энергию. Именно это является главной "изюминкой" проекта.

Еще одна новинка: применение нового, более эффективного детектора частиц с аэрогелем. Пролетая через это вещество, частица производит вспышку черенковского излучения, которое регистрируется датчиками. Это сразу позволит узнать, что это была за частица. Обеспечивающий рекордные характеристики детектора аэрогель разработан специалистами Института катализа СО РАН. Ученые уже испытали прототип детектора. Теперь главный вопрос - финансовый. Если он будет решен, новосибирцы обещают построить коллайдер за шесть лет.

Фото: depositphotos.com
В Сибири разработали "софт" для Большого адронного коллайдера

- Примерно 60 процентов стоимости - это здание и сам ускорительный комплекс, а регистратор частиц - 40 процентов. И внутри этого детектора есть подсистемы, которые зарубежные университеты или национальные лаборатории сделают за собственные средства, а потом привезут к нам и будут здесь на них работать, - сообщил директор Института ядерной физики СО РАН академик РАН Павел Логачев.

Впрочем, сами сибиряки не сидят сложа руки - институт уже вложил в строительство нового ускорителя около 40 миллионов долларов собственных средств.

Справка "РГ"

Правительственная комиссия отобрала шесть проектов класса мегасайенс для реализации на территории РФ: исследовательский нейтронный реактор ПИК (Гатчина), коллайдер тяжелых ионов NICA в Дубне, токамак Игнитор, сверхмощный лазер в Нижнем Новгороде, рентгеновский источник синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) и коллайдер Супер С-тау фабрика в Новосибирске. Финансирование открыто пока только для двух проектов - ПИК и NICA.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин