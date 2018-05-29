Пропавший в Забайкалье вертолет вез сотрудников заповедника

На борту пропавшего в Забайкальском крае вертолета Ми-2 находились сотрудники Сохондинского заповедника.

Как сообщили в администрации Кыринского района, воздушное судно совершало облет охраняемой природной территории. Велся мониторинг заповедника на предмет выявления очагов лесных пожаров.

Напомним, вертолет Ми-2 вылетевший из Кыры в направлении заповедника перестал выходить на связь в 14 часов по местному времени. На борту находилось три человека, включая пилота.

По информации ГУ МЧС по региону, на поиски пропавшего вертолета вылетели Ан-26, Ми-8 и самолет "Цессна" со спасателями на борту.