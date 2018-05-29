В Иркутске из горящего ТЦ эвакуировали 600 посетителей

В иркутском ТЦ "Сильвер молл" произошел пожар, из здания пришлось срочно эвакуировать более 600 человек, сообщает ТАСС.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что по предварительной версии причиной возгорания ТЦ стала короткое замыкание. Очевидцы в социальных сетях сообщают о сильном задымлении и клубах дыма над крышей.

Сейчас, как уведомили в ГУ МЧС по региону, пожар в ТЦ потушен. Людям уже ничего не угрожает. Пострадавших нет.

Кстати, именно в "Сильвер молл" 28 марта нынешнего года после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" проводились масштабные учения и проверка работы пожарной сигнализации. Тогда меньше чем за девять минут из здания было эвакуировано почти две тысячи человек.