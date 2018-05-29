В Забайкальском крае нашли пропавший вертолет

Пропавший в Забайкальском крае вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в тайге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Сохондинского заповедника.

По информации источника агентства, все находившиеся на борту люди живы. Сам вертолет так же не поврежден.

Напомним, связи с вертолетом совершавшим облет Сохондинского заповедника не было более трех часов. Ми-2 принадлежавший местному аэроклубу ДОСААФ с двумя сотрудниками охраняемой территории вылетел из районного центра Кыра. Он совершал плановый облет территории.

Причины происшествия пока не известны.