В Осетии пять госпрограмм получат статус приоритетных проектов

В Северной Осетии сразу пять госпрограмм получат статус приоритетных проектов. Об этом во время одного из недавних совещаний в правительстве республики заявил руководитель Ситуационного центра Проектного офиса РСО - Алания Абабукар Албагачиев.

- На сегодняшний день ведется активная работа по нескольким инициативам, которые включают в себя в том числе работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, - пояснил Абабукар Албагачиев. - Вообще в текущем году сразу пять пилотных госпрограмм перейдут на формирование по принципу приоритетных проектов. В этом случае чтобы получить финансирование из федерального центра, регионам необходимо будет формировать и развивать эти приоритетные проекты.

В Агентстве развития Северной Осетии перечислили госпрограммы, которые получили специальный статус: "Туризм", "Логистика", "Государственное управление", "Образование" и "Культура". Каждая из них направлена на развитие определенного сектора в хозяйстве республики.

Например, программа "Туризм" предполагает создание в Осетии к 2021 году туристско-рекреационного комплекса "Солнечный пояс Алании", который должен стать приоритетным направлением экономики региона, а его вклад в ВРП - составить не менее 4 процентов от общего валового регионального продукта. При этом число гостей, отдыхающих в республике, должно увеличиться почти до 500 тысяч человек в год. Добиться этого планируется, развивая инфраструктуру, туристический бренд и подготавливая профессиональные кадры курортной сферы.

Не менее значимой обещает стать программа "Государственное управление", которая к 2020 году должна сформировать высокопрофессиональную управленческую команду РСО - Алания. Задачей этой инициативы является постоянное повышение компетенции госслужащих, оптимизация процессов управления и формирование постоянного кадрового резерва.

Программа "Развитие культуры и творчества", в соответствии со своим названием, ориентирована на создание новых учреждений культуры и реконструкцию существующих. По этой инициативе к 2030 году в РСО - Алания планируется сформировать целый кластер творческих организаций.

В результате, по задумке властей, должно повыситься качество жизни людей в республике, а у гостей региона проснется значительно больший интерес к культуре Осетии.

Еще одна приоритетная программа - "Образование" - ставит своей целью формирование к 2021 году в республике конкурентоспособной системы обучения, которая отвечает всем современным требованиям развития детей. В этом направлении планируется уделять внимание подготовке и повышению профессионализма преподавателей.

Успешная реализация приоритетной программы "Логистика" позволит к 2030 году сформировать в республике кластер свободной торговли и логистики "Верхний Ларс". Он будет включать в себя не менее трех таможенно-логистических терминалов с торгово-производственными зонами и современной инфраструктурой. Планируется также создать систему придорожного сервиса в регионе, которая будет обеспечивать услуги на ведущих магистралях республики.

Можно предположить, что реализация всех пяти перечисленных проектов в значительной степени изменит экономику республики и ее социально-культурную сферу, придав их развитию резкое ускорение в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами.