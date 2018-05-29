В Дагестане готовятся открыть высокий сезон на единственном в СКФО морском побережье - каспийском. Чиновники оценивают потенциал туристической отрасли республики в два миллиона отдыхающих в год. Однако эксперты гораздо осторожнее в своих прогнозах, отмечая, что регион не готов принять и обслужить такое количество гостей.

На дагестанских пляжах могут единовременно отдыхать около 60 тысяч человек. Но только теоретически. Фото: Артур Лебедев/ТАСС

В прошлом году республика приняла 608 тысяч туристов, в нынешнем ожидают около 650 тысяч. Согласно информации министерства по туризму и народным художественным промыслам РД, в первом квартале 2018 года регион уже посетили 139 тысяч человек.

"Рост въездного внутреннего турпотока обусловлен прошедшим в республике чемпионатом Европы по спортивной борьбе. Регистрацию на сайтах онлайн-бронирования прошли 38 гостиниц Дагестана. Кроме того, отели добавили англоязычную версию своих интернет-страниц, что упростило туристам поиск и бронирование номеров в республике в преддверии туристического сезона - 2018", - рассказали в ведомстве.

В реестре, который ведет минтуризма республики, числятся 135 гостиниц, 52 санатория, 25 турбаз и 38 гостевых домов. Однако лишь четыре отеля прошли процедуру оценки и присвоения категорий согласно российской системе классификации средств размещения. Одна из них имеет четыре звезды, остальные - три.

В среднем стоимость суток в махачкалинских отелях начинается от двух тысяч рублей. Есть и более экономные варианты, к примеру, снять посуточно квартиру. В столице Дагестана аренда в зависимости от комфорта и местоположения жилья варьируется от полутора до двух с половиной тысяч рублей в день. В Дербенте, популярность которого среди туристов растет благодаря тому, что в городе по случаю празднования его 2000-летия провели масштабную реконструкцию, аренда квартиры стоит от 800 рублей. Дербент, к слову, кроме своих древних достопримечательностей славится и хорошей кухней, которую успели оценить тысячи туристов.

Есть вариант устроиться в домах отдыха, расположенных на побережье Каспийского моря. Но бронировать номера придется заранее, в купальный сезон устроиться там практически невозможно.

Двухместный номер с кондиционером, холодильником и ванной обойдется от двух до трех тысяч рублей. С минимальными удобствами можно устроиться и за тысячу. Как вариант - арендовать отдельные домики. Одна из турфирм предлагает, к примеру, двухэтажный восьмиместный коттедж за 25 тысяч рублей в сутки.

По данным минтуризма РД, на дагестанских пляжах, которые практически повсеместно песчаные, одновременно могут отдыхать более 60 тысяч человек. Но на самом деле не все так просто. Значительная часть побережья застроена особняками и перегорожена шлагбаумами, и рядовому туристу туда вход воспрещен.

- Дагестан позиционирует себя как морской курорт, но здесь нет ни одного нормально оборудованного бесплатного пляжа, - говорит директор турагентства Яна Мартиросова.

Автор проекта создания туристического кластера в республике Рамазан Рабаданов также отмечает, что новые услуги в этом году для отдыхающих могут предоставить лишь некоторые частные фирмы, где, кстати, растет уровень обслуживания.

- При этом никто не организует посещение термальных источников, а на рыбалку и подводную охоту можно поехать только при наличии личных знакомств, - считает Рабаданов. - Хотя такие услуги были бы весьма востребованы, так как число туристов, отдыхающих на приморских базах отдыха, растет. Обслуживают здесь вежливо и уважительно, каких-либо претензий со стороны гостей практически не бывает. Полиция всегда рядом, сами частные предприниматели берегут отдых и покой приезжающих.

По его мнению, одна из главных проблем дагестанского туризма - отсутствие государственного регулирования услуг.

- У каждого хозяина свой стандарт услуг и цены. Государство не гарантирует туристам возмещение потерь в случае некачественного обслуживания, нет страхования отдыхающих. На общественных пляжах могут не убирать мусор, побережье загрязняется стоками из канализационных коллекторов, - говорит эксперт.

Он неоднократно предлагал региональным властям проект создания в республике туркластера с привлечением частных инвестиций, но под управлением государственной компании, разработанный экономистами и специалистами отрасли, но он никого не заинтересовал.

Тем временем

Журналисты бразильского интернет-портала о путешествиях Даниэле Носи и Паоло Куэнка откроют Дагестан для жителей Южной Америки. В преддверии чемпионата мира по футболу - 2018 съемочная группа побывала в Санкт-Петербурге, Казани, Москве и Волгограде, а в Дагестане репортеры сняли Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Гуниб и Чох.

- Дагестанцы очень похожи на бразильцев, люди очень открытые и дружелюбные, это важно для туристов. Мы были в семьях, где, несмотря на невысокий уровень жизни, готовы поделиться всем. Природа красивая. Вместе с тем в регионе не хватает инфраструктуры для туристов, во многие места с трудом добираешься, существует дефицит гидов-переводчиков, - поделился впечатлениями телеоператор Паоло Куэнка.

Цифра

608 тысяч туристов посетили Дагестан в прошлом году.