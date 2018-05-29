Весенние "старты" по изучению популяции балтийской кольчатой нерпы проводят сотрудники Санкт-Петербургского научного центра РАН. Легкомоторный самолет со специалистами отправляется с аэродрома "Гостилицы", впереди несколько дней полетов продолжительностью по шесть часов. Необходимо осмотреть места залежек животных в Финском заливе. Облеты проводили по одному и тому же маршруту, но в разное время суток и в разную погоду.
После полетов снимки потребуют серьезной аналитической работы. Их надо разобрать и обработать, а главное - отличить, где серый тюлень (этот вид в 70-е тоже был под угрозой, сейчас количество особей растет и достигает уже порядка 30 тысяч), а где балтийская кольчатая нерпа. Невооруженным глазом это сделать непросто, а вот фотографии позволяют, да еще и имеют GPS-привязку к месту, где был сделан снимок, так что данные получаются максимально точными.
- Мы стараемся работать по европейским стандартам. Так, чтобы наши данные были сравнимы с данными остальных заинтересованных стран - Эстонии и Финляндии. Только в этом случае результаты облетов, которые мы получаем, объединят с данными HELCOM (Хельсинкской комиссии - ред.), и мы сможем сформировать общую базу по ситуации в Рижском, Ботническом и Финском заливах. Это единственный способ сейчас понять, чего ждать дальше, - рассказывает научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.
Более того, работа, которую проводят петербургские ученые, ляжет в основу новой методики HELCOM по подсчету животных. По словам Михаила Веревкина, по итогам мониторинга в соавторстве с эстонскими и финскими специалистами будет подготовлена научная статья, после чего новая методика подсчета будет принята комиссией по защите морской среды Балтийского моря. Надо сказать, что зарубежные коллеги тоже делают подобные облеты, и у них эта мера носит постоянный характер.
- Это правильно: одна или две экспедиции объективной картины не дадут, нужен постоянный мониторинг. Мы же, к сожалению, летаем только тогда, когда находим средства. Наш весенний учет без поддержки компании "Ростерминалуголь" не состоялся бы, - подчеркивает старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, ученый секретарь объединенного научного совета "Экология и природные ресурсы" Юлия Бубличенко.
Экологи уверены: сотня особей на весь Финский залив - это то состояние популяции, когда она в любой момент может исчезнуть. При этом общая численность кольчатой нерпы в Балтике составляет 27 тысяч особей, но это изолированные друг от друга популяции. И это только кажется, что можно просто взять, завезти какой-то другой вид в Финский залив и этим спасти ситуацию. Это будет уже совсем другая история.
Сама потребность в авиаучете возникла из-за изменения климатических условий - до сих пор животных считали на льду, которого в последние годы в Финском заливе стало в разы меньше. Инициатором выступила Эстония, где льда в период появления щенков и линьки нерпы уже давно вообще нет. При этом климат ощутимо влияет и на численность животных, ведь нерпе нужен не только лед, а еще и снежные наносы - она делает там норы, где щенки укрыты и в безопасности. Снега тоже сейчас мало, а потому малышей находят хищники: волки, лисицы и орланы.
- Еще одна проблема в том, что в связи с увеличением численности серого тюленя возникает все больше конфликтов с рыбаками. Тюлени очень умные и умудряются выбирать рыбу из сетей, кольчатая нерпа тоже не прочь полакомиться, хотя сети разорвать не в силах. Но рыбаки не разбирают, кто прав, кто виноват, и есть случаи отстрела нерп. Иногда животные запутываются в сетях и задыхаются, - говорит Михаил Веревкин.
После утверждения методики ученые возьмутся за разработку детального плана и рекомендаций по сохранению популяции. По их словам, единственные действенные сейчас меры - охрана мест обитания балтий-ской кольчатой нерпы и работа с рыбаками. Ведь охота на этот вид (и на серого тюленя, кстати, тоже) уже давно - с 1978 года - запрещена.
АО "Ростерминалуголь" - современный угольный терминал, по-строенный с применением новейших технологий и ведущий перевалку с использованием специализированного высокотехнологичного оборудования. Входит в состав угольного портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания".
АО "Ростерминалуголь" прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента предприятия требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 "Системы менеджмента качества. Требования" и ISO 14001:2004 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению", область сертификации - "Перевалка грузов в морском порту".
Наличие сертифицированной системы повышает рейтинг компании в глазах российских и иностранных партнеров и инвесторов, дает возможность расширять рынки сбыта продукции и уверенно чувствовать себя в условиях жесткой конкуренции.
На правах рекламы