Петербургские экологи открыли весенний сезон наблюдения за балтийской кольчатой нерпой - краснокнижный подвид насчитывает сегодня не более сотни особей на все три страны Финского залива. Основная методика, которую сейчас используют специалисты, чтобы понять общую картину, это авиаучет. Ранней весной животных иначе сосчитать не получается - льда с каждым годом все меньше. В теплое время осмотр залежек сверху тоже может оказаться эффективным. Осуществить этот новый трудоемкий метод ученым помогает АО "Ростерминалуголь". Так компания продолжает масштабный Экомарафон, объявленный в прошедшем Году экологии.

Весенние "старты" по изучению популяции балтийской кольчатой нерпы проводят сотрудники Санкт-Петербургского научного центра РАН. Легкомоторный самолет со специалистами отправляется с аэродрома "Гостилицы", впереди несколько дней полетов продолжительностью по шесть часов. Необходимо осмотреть места залежек животных в Финском заливе. Облеты проводили по одному и тому же маршруту, но в разное время суток и в разную погоду.

После полетов снимки потребуют серьезной аналитической работы. Их надо разобрать и обработать, а главное - отличить, где серый тюлень (этот вид в 70-е тоже был под угрозой, сейчас количество особей растет и достигает уже порядка 30 тысяч), а где балтийская кольчатая нерпа. Невооруженным глазом это сделать непросто, а вот фотографии позволяют, да еще и имеют GPS-привязку к месту, где был сделан снимок, так что данные получаются максимально точными.

- Мы стараемся работать по европейским стандартам. Так, чтобы наши данные были сравнимы с данными остальных заинтересованных стран - Эстонии и Финляндии. Только в этом случае результаты облетов, которые мы получаем, объединят с данными HELCOM (Хельсинкской комиссии - ред.), и мы сможем сформировать общую базу по ситуации в Рижском, Ботническом и Финском заливах. Это единственный способ сейчас понять, чего ждать дальше, - рассказывает научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

Более того, работа, которую проводят петербургские ученые, ляжет в основу новой методики HELCOM по подсчету животных. По словам Михаила Веревкина, по итогам мониторинга в соавторстве с эстонскими и финскими специалистами будет подготовлена научная статья, после чего новая методика подсчета будет принята комиссией по защите морской среды Балтийского моря. Надо сказать, что зарубежные коллеги тоже делают подобные облеты, и у них эта мера носит постоянный характер.

- Это правильно: одна или две экспедиции объективной картины не дадут, нужен постоянный мониторинг. Мы же, к сожалению, летаем только тогда, когда находим средства. Наш весенний учет без поддержки компании "Ростерминалуголь" не состоялся бы, - подчеркивает старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, ученый секретарь объединенного научного совета "Экология и природные ресурсы" Юлия Бубличенко.

Экологи уверены: сотня особей на весь Финский залив - это то состояние популяции, когда она в любой момент может исчезнуть. При этом общая численность кольчатой нерпы в Балтике составляет 27 тысяч особей, но это изолированные друг от друга популяции. И это только кажется, что можно просто взять, завезти какой-то другой вид в Финский залив и этим спасти ситуацию. Это будет уже совсем другая история.

Сама потребность в авиаучете возникла из-за изменения климатических условий - до сих пор животных считали на льду, которого в последние годы в Финском заливе стало в разы меньше. Инициатором выступила Эстония, где льда в период появления щенков и линьки нерпы уже давно вообще нет. При этом климат ощутимо влияет и на численность животных, ведь нерпе нужен не только лед, а еще и снежные наносы - она делает там норы, где щенки укрыты и в безопасности. Снега тоже сейчас мало, а потому малышей находят хищники: волки, лисицы и орланы.

- Еще одна проблема в том, что в связи с увеличением численности серого тюленя возникает все больше конфликтов с рыбаками. Тюлени очень умные и умудряются выбирать рыбу из сетей, кольчатая нерпа тоже не прочь полакомиться, хотя сети разорвать не в силах. Но рыбаки не разбирают, кто прав, кто виноват, и есть случаи отстрела нерп. Иногда животные запутываются в сетях и задыхаются, - говорит Михаил Веревкин.

После утверждения методики ученые возьмутся за разработку детального плана и рекомендаций по сохранению популяции. По их словам, единственные действенные сейчас меры - охрана мест обитания балтий-ской кольчатой нерпы и работа с рыбаками. Ведь охота на этот вид (и на серого тюленя, кстати, тоже) уже давно - с 1978 года - запрещена.

Справка "РГ"

АО "Ростерминалуголь" - современный угольный терминал, по-строенный с применением новейших технологий и ведущий перевалку с использованием специализированного высокотехнологичного оборудования. Входит в состав угольного портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания".

АО "Ростерминалуголь" прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента предприятия требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 "Системы менеджмента качества. Требования" и ISO 14001:2004 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению", область сертификации - "Перевалка грузов в морском порту".

Наличие сертифицированной системы повышает рейтинг компании в глазах российских и иностранных партнеров и инвесторов, дает возможность расширять рынки сбыта продукции и уверенно чувствовать себя в условиях жесткой конкуренции.

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