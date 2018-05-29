Банк России проведет Международный финансовый конгресс 6-8 июня

На следующей неделе (6-8 июня) Банк России проведет в Санкт-Петербурге XXVII Международный финансовый конгресс, крупнейшее мероприятие финансовой индустрии.

По традиции основную деловую программу конгресса (7-8 июня) откроет программное выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллины, она же заявлена модератором пленарной сессии и одной из панельных сессий.

Конгресс с 2016 года охватывает все сегменты финансового рынка и практически все основные направления деятельности Банка России. Также на нем обсуждаются "сквозные" темы, такие как цифровизация, кибербезопасность, конкуренция, деловая репутация, финансовая доступность, интеграция в Евразийском экономическом союзе.

В "нулевой" день форума (6 июня) состоятся макроэкономическая конференция Банка России, круглый столы и конференции, посвященные рынкам управления активами, страхования и микрофинансирования, инструментам финансирования инфраструктурных проектов, а также пенсионной системе и поведенческому надзору за агентстскими схемами продаж.

Среди выступающих на конгрессе - первые зампреды Банка России Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Сергей Швецов, Ксения Юдаева, зампреды Василий Поздышев, Владимир Чистюхин, заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, замминистра финансов Алексей Моисеев, статс-секретарь - замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, топ-менеджеры крупнейших банков и других финансовых институтов, руководители отраслевых ассоциаций, представители зарубежных центральных банков, признанные эксперты финансовой индустрии.



