Стоимость мазута, за счет сжигания которого в Мурманской области вырабатывается более 75 процентов тепла, побила все рекорды. В двадцатых числах мая стоимость тонны топочного мазута на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже превысила 20,5 тысячи рублей с учетом его доставки в Заполярье. Еще в марте тонна мазута стоила 14,5 тысячи рублей, в середине апреля она превысила 16 тысяч рублей за тонну, а к концу апреля она пробила "потолок" в 18 тысяч рублей. При этом предельная стоимость тонны мазута, которая установлена комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на 2018 год, составляет с учетом НДС 13,5 тысячи рублей. Уголь, за счет которого в регионе вырабатывается более 21 процента тепла, за первый квартал 2018 года тоже подорожал на 9 процентов.

Около двух недель назад в Заполярье завершился отопительный сезон. Если учесть, что в год Мурманская область потребляет 1 миллион тонн мазута, то закупка топлива для следующего отопительного сезона выльется для ресурсо-снабжающих организаций и бюджета Заполярья в большую проблему. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Владимира Гноевского, не исключено, что для подготовки к будущему отопительному сезону из бюджета Мурманской области придется дополнительно потратить около 2 миллиардов рублей, в том числе на компенсацию выпадающих доходов теплоэнергетических предприятий.

- Мазут дорожает по тем же причинам, что и бензин, это одна и та же тема, - отметил председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области Юрий Дунин. - Уверен, что причина - неумеренные аппетиты монополистов. Не стоит серьезно относиться к заявлениям, что во всем виноваты тенденции мирового рынка, где якобы топливо тоже дорожает. Мы ведь не на мировом рынке мазут покупаем. Это общероссийская проблема, ее не решить на уровне области.

По мнению эксперта, на положении граждан это в ближайшее время не скажется, поскольку тарифы на тепло для населения уже утверждены.

Ситуация с мазутом несколько парадоксальна, отмечает мурманский бизнес-консультант, кандидат экономических наук Илья Раскин. Как известно, во времена Советского Союза мазут был отходами нефтеперерабатывающей промышленности, и проблема его утилизации стояла остро.

Предполагалось даже создавать мазутные озера, но от этой идеи отказались, так как подобный способ хранения мазута нанес бы большой вред окружающей среде. Затем было решено отапливать мазутом северные города, что и было с успехом воплощено в жизнь. С того времени переработка нефти радикально изменилась, "черное золото" перерабатывается почти полностью, и отходов остается очень мало. Иными словами, "отходы" сегодня приходится производить специально, чтобы не оставить без тепла Мурманскую область - единственный мазутозависимый регион в России.

- Думаю, что в сентябре-октябре нам предстоит повышение платы за отопление, и очень хочется надеяться, что оно будет не слишком большим, - подчеркнул Илья Раскин. - Больших субсидий регионы не получат. Региональные власти будут поставлены перед необходимостью принимать непопулярное решение - поднимать тарифы на отопление.

В конечном счете это вопрос отношения к северным регионам, добавил аналитик. Если Арктику воспринимать как обычный регион с рыночной экономикой, то содержать здесь такие большие города, как Мурманск, просто нет смысла. Если же здесь предполагается реализовывать крупные инвестпроекты, то жизнь в Арктике необходимо дотировать.

Правда, сами теплоэнергетики уверяют, что роста тарифов на тепло не планируют. Как сообщили в пресс-службе компании "Мурманэнергосбыт", отапливающей две трети жилфонда Мурманской области, никакого дополнительного повышения тарифов не предполагается. Тарифы будут расти, но в обозначенных ранее рамках - около 1-2 процентов, причем в 18 муниципалитетах увеличивать тарифы не собираются совсем. В остальных девяти муниципалитетах, где стоимость тепла ниже 3400 рублей за гигакалорию, они повысятся.

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ, успешно поддерживать тепловые тарифы на приемлемом для населения уровне при нерегулируемых ценах на топливо - задача крайне сложная. Владимир Гноевский заявил, что по поводу столь резкого удорожания мазута администрация области намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщалось в начале мая, ФАС уже занялась этой проблемой. Подготовлены изменения в сов-местный приказ ФАС и минэнерго РФ, касающиеся увеличения нормативов продаж нефтепродуктов на бирже.

Антимонопольное ведомство предлагает увеличить минимальный уровень продаж топлива на внутреннем рынке для нефтяных компаний, занимающих доминирующее положение, - до 15 процентов от производства бензина и до 7,5 процента от производства дизельного топлива. Эксперты надеются, что вместе с этими ограничениями будет приняты меры и по топочному мазуту. На них настаивали уже давно.

В частности, в 2012 году в ходе встречи с тогдашним федеральным министром энергетики Александром Новаком губернатор Мурманской области Марина Ковтун высказала предложение выделить для области квоту в 1 миллион тонн мазута по фиксированной цене 5651 рубль за тонну. Это предложение сегодня актуально как никогда, хотя ценовой потолок наверняка придется откорректировать в большую сторону.

Еще одно предложение региональных властей - решить давнюю проблему газификации Заполярья. Мурманская область остается одним из немногих регионов страны, куда газ приходится завозить, хотя и тариф на тепло, и совокупная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги здесь - одни из самых высоких по России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам верхней палаты парламента разработать предложения, позволяющие ускорить газификацию региона.

- Газовые компании не будут работать себе в убыток. Значит, государство должно найти такие механизмы, которые позволили бы обеспечить газификацию Мурманской области. Иначе об инвестиционной привлекательности региона говорить не приходится, - отметила председатель Совфеда.