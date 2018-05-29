Новости

В Эрмитаж пропустят по селфи 19:12
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 18:53
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 18:49
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18:47
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 18:39
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 18:38
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 18:31
Зловещий лес в Англии озадачил ученых 18:10
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов 18:06
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ 18:04
Фото: "Невилл Долгопупс" из "Гарри Поттера" секретно женился в Италии 17:59
Элис Купер предсказал результат встречи русской и американской семей 17:55
Знаменитый шедевр впервые покинет стены Третьяковской галереи 17:53
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая 17:53
В московском метро появятся билеты с Матроскиным и Карлсоном 17:47
Минск и Вена заявили об успешном развитии сотрудничества 17:40
В Нижегородской области задержаны похитители реквизита Киркорова 17:40
Под Красноярском при странных обстоятельствах погибли четверо мужчин 17:38
В детском саду Воронежа зафиксирована вспышка сальмонеллеза 17:29
Михаил Боярский прокомментировал смерть Юрия Рашкина 17:12
Лавров: Россия не ограничивает работу украинских СМИ 16:58
Сорос пообещал Евросоюзу глобальный финансовый кризис 16:54
На Кубани кайтсерфер влетел в витрину магазина 16:53
Польскому политологу закрыли въезд в Россию 16:48
В Феодосии завели дело о гибели девочки в бассейне 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 18:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И тепло, и электричество

Энергетика Заполярья возвращается к когенерацации
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7577 (114)
Энергетики Мурманской области возвращаются к практике когенерации - одновременной выработке тепла и электроэнергии. В середине мая на теплоснабжающем предприятии Оленегорска были запущены две когенерационные установки на базе паровинтовых машин, генерирующих электроэнергию за счет избыточного пара. Это электричество предполагается использовать для собственных нужд предприятия, - а значит, сэкономить на ее закупке.

- Энергоустановка позволяет эффективно утилизировать избыточную энергию дросселируемого пара и получать энергию для выработки электричества, - отметил директор предприятия Алексей Беляков. - При этом не требуется сжигать дополнительное топливо.

По оценкам оленегорских энергетиков, реализация проекта позволит снизить затраты на покупку электроэнергии до 31,5 миллиона рублей в год и снизить себестоимость производства тепла.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Цены на мазут для Заполярья достигли исторического максимума

- Наличие избыточного пара, с одной стороны, говорит о плохом расчете и перерасходе топлива, - отмечает Александр Котомин, ведущий научный сотрудник Института экономических проблем КНЦ РАН. - С другой стороны, хорошо, что найден способ использовать избыточное тепло. Однако это сложно назвать инновацией в полном смысле слова. От когенерации, которая активно развивалась в СССР, стали отказываться сейчас, в условиях рынка, поскольку дешевле и проще стало покупать электроэнергию на стороне.

Это возврат к "хорошо забытому старому" в энергетике Заполярья, отмечают специалисты. Изначально когенерация была положена в основу работы ТЭЦ - разновидности тепловых электростанций, где одновременно вырабатывались электричество и тепло. До распада СССР они работали эффективно. Когенерация активно использовалась на градообразующих предприятиях.

Там активно работали заводские ТЭЦ, которые снабжали комбинаты теплом и горячей водой и вырабатывали электроэнергию, используемую не только для собственных нужд, но и для потребностей городов. Это давало существенный энергосберегающий эффект - тепло, получаемое от сжигания топлива, использовалось более полно, а местные потребители электричества меньше зависели от сторонних поставок электроэнергии.

Сейчас в Мурманской области действуют две крупных промышленных ТЭЦ - в Мурманске и Апатитах. Например, на Мурманской ТЭЦ по итогам 2016 года накопленный непокрытый убыток составлял 2,34 миллиарда рублей.

Фото: Алексей Михайлов
В Мурманской области началась модернизация системы теплоснабжения

По словам экспертов, сжигать постоянно дорожающий уголь и мазут только для получения пара и горячей воды нерационально. Если использовать когенерацию, то получаемая электроэнергия может применяться для собственных нужд предприятия, а может идти на продажу. Когенерацией можно вернуть до 40 процентов затрат на топливо. При этом налицо экономический парадокс: теплоэлектроцентрали, которые наиболее полно используют теплоту сгорания топлива, сегодня неконкурентоспособны и работают себе в убыток. Об их проблемах говорилось уже не раз - это заниженные тарифы на тепло, высокий износ оборудования. Кроме того, оптовый рынок электроэнергии отрегулирован сегодня так, что вырабатывать электроэнергию на ТЭЦ невыгодно изначально. Цена на рынке электроэнергии определяется по заявкам всех электростанций, в том числе гидроэлектростанций, у которых себестоимость электроэнергии самая низкая. В итоге после формирования равновесной цены ТЭЦ вынуждена поставлять электрическую энергию по ценам, не покрывающим даже затраты на топливо.

Главное сегодня

Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин