Энергетики Мурманской области возвращаются к практике когенерации - одновременной выработке тепла и электроэнергии. В середине мая на теплоснабжающем предприятии Оленегорска были запущены две когенерационные установки на базе паровинтовых машин, генерирующих электроэнергию за счет избыточного пара. Это электричество предполагается использовать для собственных нужд предприятия, - а значит, сэкономить на ее закупке.

- Энергоустановка позволяет эффективно утилизировать избыточную энергию дросселируемого пара и получать энергию для выработки электричества, - отметил директор предприятия Алексей Беляков. - При этом не требуется сжигать дополнительное топливо.

По оценкам оленегорских энергетиков, реализация проекта позволит снизить затраты на покупку электроэнергии до 31,5 миллиона рублей в год и снизить себестоимость производства тепла.

- Наличие избыточного пара, с одной стороны, говорит о плохом расчете и перерасходе топлива, - отмечает Александр Котомин, ведущий научный сотрудник Института экономических проблем КНЦ РАН. - С другой стороны, хорошо, что найден способ использовать избыточное тепло. Однако это сложно назвать инновацией в полном смысле слова. От когенерации, которая активно развивалась в СССР, стали отказываться сейчас, в условиях рынка, поскольку дешевле и проще стало покупать электроэнергию на стороне.

Это возврат к "хорошо забытому старому" в энергетике Заполярья, отмечают специалисты. Изначально когенерация была положена в основу работы ТЭЦ - разновидности тепловых электростанций, где одновременно вырабатывались электричество и тепло. До распада СССР они работали эффективно. Когенерация активно использовалась на градообразующих предприятиях.

Там активно работали заводские ТЭЦ, которые снабжали комбинаты теплом и горячей водой и вырабатывали электроэнергию, используемую не только для собственных нужд, но и для потребностей городов. Это давало существенный энергосберегающий эффект - тепло, получаемое от сжигания топлива, использовалось более полно, а местные потребители электричества меньше зависели от сторонних поставок электроэнергии.

Сейчас в Мурманской области действуют две крупных промышленных ТЭЦ - в Мурманске и Апатитах. Например, на Мурманской ТЭЦ по итогам 2016 года накопленный непокрытый убыток составлял 2,34 миллиарда рублей.

По словам экспертов, сжигать постоянно дорожающий уголь и мазут только для получения пара и горячей воды нерационально. Если использовать когенерацию, то получаемая электроэнергия может применяться для собственных нужд предприятия, а может идти на продажу. Когенерацией можно вернуть до 40 процентов затрат на топливо. При этом налицо экономический парадокс: теплоэлектроцентрали, которые наиболее полно используют теплоту сгорания топлива, сегодня неконкурентоспособны и работают себе в убыток. Об их проблемах говорилось уже не раз - это заниженные тарифы на тепло, высокий износ оборудования. Кроме того, оптовый рынок электроэнергии отрегулирован сегодня так, что вырабатывать электроэнергию на ТЭЦ невыгодно изначально. Цена на рынке электроэнергии определяется по заявкам всех электростанций, в том числе гидроэлектростанций, у которых себестоимость электроэнергии самая низкая. В итоге после формирования равновесной цены ТЭЦ вынуждена поставлять электрическую энергию по ценам, не покрывающим даже затраты на топливо.