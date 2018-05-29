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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Для Юрия Гагарина купюру не нашли

Гознак показал уникальные предметы из своей коллекции
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Посетители выставки Гознака смогут увидеть банкноты, которые по разными причинам не были запущены в оборот. Например, несколько раз рассматривалась идея разместить на банкнотах портрет Юрия Гагарина.

Первого космонавта мира сначала планировали напечатать на рублевых купюрах, потом на десятирублевках, а в середине 90-х и на банкноте в 1000 рублей. Но портрет Юрия Гагарина так и не занял почетное место в бумажниках россиян, ведь к тому времени в рублях уже правила бал так называемая "городская серия", когда на деньгах появлялись достопримечательности.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На выставке представлены и другие невоплощенные проекты денежных знаков. Например, деньги предлагали печатать на шелке. Главным аргументом сторонников идеи было то, что наличность при желании можно постирать. Но она не прижилась.

В самом сердце Петербурга, Аннинском кавальере Петропавловской крепости открылась выставка "1818+ . Двести лет истории Гознака". Здесь выставлены редчайшие предметы гознаковских фондов: эскизы банкнот, редкие марки, бланки и клише.

Первые банкноты появились в России еще при Екатерине II. Ассигнации сразу же привлекли внимание фальшивомонетчиков, но это были умельцы-одиночки. С настоящей финансовой диверсией Российская империя столкнулась накануне войны с Наполеоном, когда из Франции массово переправлялись поддельные купюры номиналом 100, 50 и 25 рублей на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. Это была колоссальная сумма для того времени, и избежать инфляции в стране удалось чудом.

Государственная ассигнация достоинством 5 рублей (1819 год). Фото: museum.goznak.ru

Поэтому неудивительно, что в 1818 году по указу Александра I в России была создана Экспедиция заготовления государственных бумаг. Эта организация была призвана выпускать так называемую защищенную продукцию: деньги, облигации, гербовую бумагу. С 1919 года Экспедицию переименовали в знакомый нам Гознак.

По словам генерального директора Гознака Аркадия Тращука, выставка в Петербурге призвана подчеркнуть связь Экспедиции заготовления государственных бумаг с историей страны. О большинстве представленных на выставке экспонатов даже специалисты только слышали, но никогда не видели их вот так - вживую.

Эскиз медали "За боевые действияна Карельском перешейке". 1940 г. Фото: museum.goznak.ru

В первую очередь перед Экспедицией заготовления государственных бумаг стояла задача качественно тиражировать банкноты и защищать их от подделки. А это, как говорит экскурсовод выставочного центра Гознака Вера Березина, было очень непросто.

Фото: РИА Новости
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С конца 30-х годов XIX века в условиях строжайшей секретности для изготовления клише стал использоваться метод гальванопластики. До конца XIX века банкноты печатались в несколько этапов: вначале делался оттиск одним цветом, потом другим. Но краска на купюрах часто ложилась неровно, смазывалась. А в 1890 году был изобретен метод многоцветной печати, когда все цвета накладываются одновременно. На выставке представлены банкноты, сделанные с использованием разных технологий, и посетители смогут своими глазами увидеть разницу и почувствовать развитие отрасли.

Однако защищенные бумаги - это не только деньги. На выставке представлена самая первая российская почтовая марка номиналом 10 копеек, выпущенная в 1857 году.

Особый интерес у посетителей также вызывает и первая марка, отпечатанная после начала Великой Отечественной войны. Весь тираж был выпущен в Ленинграде, на Гознаке, но распределить его по почтовым отделениям не успели: в здание склада попала бомба и большая часть марок была уничтожена. На выставке также можно увидеть марки с перепутанными красками, коллекционные экземпляры, случайно отправленные на гашение, эскизы и пробные партии. Многие марки представленной коллекции на филателистическом рынке оцениваются более чем в миллион рублей.

Первое собрание сочинений Пушкина напечатала фабрика, которая изготавливала деньги

Примечательно, что Экспедиция заготовления государственных бумаг выпускала и книги. Именно эта организация опубликовала самое первое собрание сочинений Пушкина. Тома выходили с 1837 по 1841 год. Собранные средства были направлены семье поэта.

Еще один уникальный экспонат - миниатюрное издание басен Крылова. Высота книги 28 миллиметров, ширина - 22. Также на выставке представлены календари, вымпелы, медали, памятные знаки. Она будет открыта до конца декабря 2018 года.

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