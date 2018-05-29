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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургские ученые раскрыли тайны портретов элиты эпохи Ренессанса

Текст: Вера Черенева
Личности с легендарных портретов придворных французского королевского двора времен Франциска I наконец установлены. Петербургские ученые могли соотнести исторических личностей с портретами, хранящимися в Российской национальной библиотеке.
(слева-направо) Гийом Пуайе, канцлер Франции, Ангесса Сорель, фаворитка Карла VII, Франциск I Валуа, король франции ( Фото: пресс-служба СПбГУ (Слева-направо) Гийом Пуайе, канцлер Франции, Ангесса Сорель, фаворитка Карла VII, Франциск I Валуа, король франции. Фото: пресс-служба СПбГУ
(Слева-направо) Гийом Пуайе, канцлер Франции, Ангесса Сорель, фаворитка Карла VII, Франциск I Валуа, король франции. Фото: пресс-служба СПбГУ

Как сообщают в Санкт-Петербургском государственном университете, альбом с карандашными портретами был привезен в Россию в начале XIX века из аббатства Сан-Жермен.

Сам альбом заинтересовал историков прежде всего своим форматом. Это не зарисовки художников на свободную тему, а вполне официальный документ.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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В конце XV – начале XVI веков при французском дворе ежегодно оформляли альбом с официальными портретами. Такие изображения, говорит кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Владимир Шишкин, заказывались из подражания античной моде. Первые лица страны хотели сохранить после себя как можно более подробную память.

Альбом, который изучали петербургские историки, был создан в начале XVI века и растиражирован. Все рисунки выполнены карандашом придворным художником Жаном Клуэ и учениками его школы. В альбоме 39 портретов, причем на отдельном листе подписаны имена всех, кто на нем изображен.

Однако имена с портретами оказались не соотнесены. В XIX веке российские ученые уже пытались выяснить, кто есть кто на этом альбоме, но у них ничего не получилось. Современные исследователи смогли довести эту работу до конца. В частности, ученые установили облик Франциска I Валуа, фаворитки Карла VII Агнессы Сорель, канцлера Франции Гийома Пуайе.

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