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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где свалка?

В Калининградской области бытовые отходы нелегально вывозят на закрытые полигоны
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7577 (114)
Предприятия, которые занимаются сбором и транспортировкой отходов в Калининградской области, продолжают свозить мусор на закрытые свалки. Контролеры выписывают нарушителям административные штрафы и грозят им уголовным наказанием, однако перевозчиков санкции не останавливают. Причина проста - с 2000 года в регионе перестали функционировать более 50 свалок, расположенных в границах населенных пунктов. Сейчас легально работают всего четыре санкционированных полигона, и добираться до них многим предпринимателям далеко и дорого.

В прошлом году за незаконное размещение отходов в Калининградской области привлекли к административной ответственности три крупных компании. Они свозили мусор на закрытые полигоны в Светлом, Нестерове и Правдинске. В текущем году сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии вместе с полицейскими задержали на закрытом полигоне в Черняховске спецтранспорт четвертой компании. Этому перевозчику грозит уголовная ответственность, материалы проверки находятся в УМВД.

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Чтобы закрытые свалки перестали привлекать предпринимателей, в регионе, с одной стороны, усилили контроль над процессом размещения отходов. На площадках установили камеры и фотоловушки, территорию начали патрулировать с помощью квадрокоптеров.

С другой стороны, полигоны будут рекультивировать в рамках федерального приоритетного проекта "Чистая страна". Сейчас область направила в федеральное минприроды сведения о 15 объектах накопленного вреда. В этот перечень вошли закрытые свалки отходов, а также золоотвал и короотвалы в Советске, Калининграде и Немане.

- Хочу обратить внимание глав муниципальных образований на необходимость проведения работ по включению объектов накопленного вреда в государственный реестр, - отметил министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. - Только в таком случае Калининградская область сможет вновь подать заявки на участие в приоритетном проекте.

Однако эксперты подчеркивают: в первую очередь важно даже не выявлять нарушителей, а создавать условия, при которых незаконные полигоны перестанут пользоваться популярностью. Речь идет, в частности, о развитии системы рециклинга отходов. В Калининградской области работают несколько десятков сортировщиков и переработчиков вторсырья, однако они не получают практически никакой бюджетной поддержки.

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