Появилось фото секретной АПЛ "Подмосковье" с неизвестным оборудованием

В Сети появилась фотографии секретной атомной подводной лодки "Подмосковье" с новым оборудованием, расположенным на палубе субмарины. Предполагается, что подлодка является носителем новых глубоководных аппаратов типа "Бестер".

New intelligence: #Russia 'Special mission' #Submarine BS-64 seen with cradle on back for payload. In this case most likely DSRV submersible. https://t.co/YVyFoMT5md #GUGI for seabed warfare. Possibly relates to ICEBERG project pic.twitter.com/yjwbWLIPq0 — H I Sutton (@CovertShores) 29 мая 2018 г.

По мнению аналитиков интернет-портала Covert Shores, металлическая конструкция является причальным приспособлением для глубоководных мини-подлодок проекта 18270 "Бестер". Он предназначен для спасения экипажей аварийных субмарин на глубине до 720 метров. Одновременно "Бестер" может поднять на поверхность до 22 моряков.

В свою очередь отметим, что в начале 2016 года аппарат "Бестер-1" был доставлен на Тихоокеанский флот, его постоянным местом базирования стало спасательное судно "Игорь Белоусов". Поэтому о предназначении необычной конструкции можно только догадываться.

Напомним, что атомная субмарина специального назначения "Подмосковье" является одной из самых малоизвестных подлодок ВМФ России. Известная прежде как ракетный крейсер стратегического назначения К-64, а затем как большая атомная подводная лодка БС-64, она подверглась переоборудованию под особые цели и задачи, которые публично не разглашаются.

До 1999 года подводный ракетоносец нес обычную для субмарин такого класса службу и выполнил задачи девяти автономных боевых служб в составе группировки морских стратегических ядерных сил СССР и России. Затем он был отправлен на модернизацию в Центр судоремонта "Звездочка". Работы завершились только в декабре 2016 года.

По сведениям из открытой печати, на "Подмосковье" вместо отсеков с ракетными шахтами был установлен блок специальных отсеков с оборудованием и жилыми помещениями от подводной лодки БС-411 "Оренбург" - носителя лубоководных аппаратов. Кроме того, сообщалось, что в состав оборудования модернизированной АПЛ "Подмосковье" войдут новейшие беспилотные робототехнические комплексы "Клавесин-2".