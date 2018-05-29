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29.05.2018,  
17:40
Текст: Николай Грищенко

Появилось фото секретной АПЛ "Подмосковье" с неизвестным оборудованием

В Сети появилась фотографии секретной атомной подводной лодки "Подмосковье" с новым оборудованием, расположенным на палубе субмарины. Предполагается, что подлодка является носителем новых глубоководных аппаратов типа "Бестер".

По мнению аналитиков интернет-портала Covert Shores, металлическая конструкция является причальным приспособлением для глубоководных мини-подлодок проекта 18270 "Бестер". Он предназначен для спасения экипажей аварийных субмарин на глубине до 720 метров. Одновременно "Бестер" может поднять на поверхность до 22 моряков.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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В свою очередь отметим, что в начале 2016 года аппарат "Бестер-1" был доставлен на Тихоокеанский флот, его постоянным местом базирования стало спасательное судно "Игорь Белоусов". Поэтому о предназначении необычной конструкции можно только догадываться.

Напомним, что атомная субмарина специального назначения "Подмосковье" является одной из самых малоизвестных подлодок ВМФ России. Известная прежде как ракетный крейсер стратегического назначения К-64, а затем как большая атомная подводная лодка БС-64, она подверглась переоборудованию под особые цели и задачи, которые публично не разглашаются.

До 1999 года подводный ракетоносец нес обычную для субмарин такого класса службу и выполнил задачи девяти автономных боевых служб в составе группировки морских стратегических ядерных сил СССР и России. Затем он был отправлен на модернизацию в Центр судоремонта "Звездочка". Работы завершились только в декабре 2016 года.

По сведениям из открытой печати, на "Подмосковье" вместо отсеков с ракетными шахтами был установлен блок специальных отсеков с оборудованием и жилыми помещениями от подводной лодки БС-411 "Оренбург" - носителя лубоководных аппаратов. Кроме того, сообщалось, что в состав оборудования модернизированной АПЛ "Подмосковье" войдут новейшие беспилотные робототехнические комплексы "Клавесин-2".

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