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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сергей Семак возглавил "Зенит"

Текст: Данила Жиляев
Петербургский "Зенит" назвал имя нового главного тренера команды. Им стал бывший наставник "Уфы" Сергей Семак.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ранее сегодня "Уфа" объявила о расторжении контракта с Семаком по обоюдному согласию, хотя только в апреле Сергей Богданович подписал с башкирским клубом новое двухлетнее соглашение. Но слухи, ходившие в последние несколько дней, оказались правдивыми: от предложения "Зенита" Семак не смог отказаться.

Фото: EPA/PETER POWELL
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Он уже успел зарекомендовать себя на тренерском поприще, по итогам минувшего сезона приведя "Уфу" к шестому месту в РФПЛ и выведя ее в Лигу Европы, что стало лучшим результатом в истории клуба. Любопытно, что сегодня слухам о приходе специалиста в "Зенит" было дано еще одно косвенное подтверждение. Еще до официального объявления о назначении Семака его в своем Instagram поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Впрочем, он эту запись быстро удалил, однако, по сути, он не погрешил против истины.

Нет нужды напоминать, что Сергей Семак не чужой для "Зенита" человек. В составе "сине-бело-голубых" он выступал с 2010 по 2013 год, провел 72 матча и забил 13 мячей, дважды став с "Зенитом" чемпионом России. Позднее он вошел в тренерский штаб команды и работал ассистентом Лучано Спаллетти, затем он помогал также Андре Виллаш-Боашу и Мирче Луческу. А в сентябре 2015 года из-за шестиматчевой дисквалификации Виллаш-Боаша некоторое время самостоятельно руководил командой.

Фото: EPA
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"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!", - сказано в сообщении "сине-бело-голубых".

Стоит отметить, что СМИ, помимо Семака, называли еще ряд имен специалистов, которые могли бы возглавить "Зенит". Так, одним из претендентов считался черногорец Миодраг Божович, не так давно объявивший об уходе из тульского "Арсенала". Кроме того, слухи активно сватали в "Зенит" покинувшего пост наставника "Наполи" Маурицио Сарри.

Однако теперь все эти слухи не имеют значения. "Зенит" возглавил Семак, с ним подписан двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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