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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уроки труда

Можно ли решить проблему "кадрового голода" с помощью профориентации
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7577 (114)
В нашей стране готовится сразу несколько реформ, призванных усовершенствовать систему профессиональной ориентации школьников и студентов. На базе лучших средних специальных учебных заведений заработает сеть центров опережающей профессиональной подготовки. В сети может появиться единая цифровая платформа, помогающая школьникам в выборе будущей профессии. А работодателям компенсируют часть расходов, связанных с организацией стажировок для студентов и неопытных молодых специалистов. Эксперты и предприниматели, работающие в регионах Северо-Запада, говорят об актуальности профориентационных мероприятий. Ведь разрыв между потребностями работодателей, желаниями школьников и возможностями вузов и ссузов, который в последние годы сократился, все равно продолжает оставаться колоссальным.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Работодатели нередко вынуждены сами искать молодых специалистов. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Работодатели нередко вынуждены сами искать молодых специалистов. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На всех не хватает

Острый дефицит рабочих кадров испытывают сейчас промышленные предприятия Северной столицы. Одна только литейно-механическая отрасль, по оценкам Союза литейщиков Санкт-Петербурга и петербургского комитета по труду и занятости населения, готова трудоустроить от 150 до 200 человек. Не хватает специалистов обрабатывающим производствам, машиностроителям, представителям других отраслей.

- При этом кадры для машиностроительных производств готовит только один петербургский колледж, расположенный в Колпино, - рассказывает президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга, член коллегии петербургского комитета по образованию Владимир Евсеев. - Он выпускает специалистов по 102 специальностям, но этого мало. Мы обращались в петербургский комитет по науке и высшей школе с предложением увеличить количество учебных мест в колледже, в том числе за счет студентов, которые будут обучаться на коммерческой основе. Но, к сожалению, по организационным причинам эта инициатива не получила развития. Не находят отклика и разговоры об открытии второго колледжа.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В Ленинградской области с нехваткой профессиональных кадров столкнулись небольшие компании, работающие на рынке ремонта автомобилей. Сейчас ниша занята в основном мигрантами. При этом спрос на квалифицированных сварщиков, кузовщиков, маляров и колористов очень высок. Следовательно, предлагаемый заработок значительно превышает средний показатель по региону.

- Пока, к сожалению, наши выпускники по-прежнему считают, что адекватный профессиональный рост и хороший достаток возможны только в профессиях так называемых "белых воротничков", - отмечает председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта Евгений Голуб. - Но это уже давно не так.

Недавно ученики школ Лужского района в рамках проекта ОНФ "Профстажировки" посетили с экскурсией местный автокомплекс. Школьники попробовали себя в колористике - искусстве моделирования цвета.

- Уверен, что знакомство с работой современного высокотехнологичного автокомплекса поможет некоторым из ребят выбрать свой путь, - продолжает Евгений Голуб. - Надеюсь, кто-то из них вернется на предприятие на летнюю стажировку, которую мы предложили организовать, а после продолжит обучение в профессиональном училище.

Кто оплатит труд наставника

Проект "Профстажировки" реализуется с марта 2017 года. Он помогает студентам и выпускникам инженерно-технических образовательных учреждений пройти практику по специальности в любом регионе России. Предприниматели, желающие трудоустроить стажера, регистрируются на специальном сайте. С помощью этого же портала студент, минуя посредников, может откликнуться на вакансию.

Сейчас всероссийская база интернет-ресурса объединяет тысячи стажировок в разных отраслях. Однако в некоторых регионах Северо-Запада работодатели демонстрируют минимальную активность. Так, от Псковской области в системе представлено только шесть стажировок.

- Региональный крупный бизнес не стремится заходить на эту площадку, поскольку для практикантов требуется наставничество, сопряженное для предприятия с дополнительными расходами, - поясняет координатор проекта в Псковской области Артур Евтеев. - Малые предприятия, в штате которых насчитывается от пяти до двадцати человек, в принципе готовы трудоустраивать практикантов. Но в таких небольших компаниях ребят, как правило, загружают работой не по специальности, подчас самой низкоквалифицированной.

Фото: photoxpress
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Возможно, ситуацию исправит новое постановление правительства, проект которого подготовил федеральный минтруд. Ведомство предлагает возмещать работодателям часть расходов, связанных с организацией трехмесячных стажировок для студентов и молодых специалистов, оплатой труда наставников. Сумма ежемесячной компенсации за одного молодого работника - один МРОТ, который сейчас составляет 11,1 тысячи рублей, плюс страховые взносы и районные коэффициенты.

- Это достойная выплата, которая, как мы надеемся, повысит интерес псковских работодателей к организации стажировок, - продолжает Артур Евтеев. - Средняя зарплата на наших промышленных предприятиях составляет 25-35 тысяч рублей в месяц. Возможно, заводы смогут нанимать для группы стажеров наставника, платить ему зарплату, а оставшиеся деньги направлять на покупку учебного оборудования и расходных материалов.

Игра в будущее

Еще одну возможную реформу на днях обсудили в общественной палате РФ. В нашей стране, по словам экспертов, существует огромное количество информационных ресурсов для будущих студентов: порталы "Поступай правильно" и "Атлас новых профессий", различные справочники профессий и так далее. Но единой цифровой системы, помогающей школьникам в выборе профессии, нет.

- Сегодня родителям важно определить, что будет актуально через пять лет, - рассуждает председатель комиссии ОП РФ по развитию образования и науки, академик РАН Михаил Погосян. - Вторая задача - проанализировать лучшие практики в сфере профориентации, развития непрерывного образования. И перейти от формирования каких-то отдельных платформ, которые сегодня существуют, к единой среде, которая бы позволяла людям понимать будущие тренды.

Как считает руководитель Базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций Ольга Клинк, создание такой огромной платформы-монстра невозможно и не нужно.

- Однако об интеграции информационных ресурсов, о повышении качества информации, безусловно, говорить необходимо, - подчеркивает Ольга Клинк.

Системный подход

Интегрировать в единую систему необходимо не только информационные ресурсы для будущих студентов, но и все региональные профориентационные практики, добавляет Владимир Евсеев. Ведь сегодня в нашей стране нет единой системы проф-ориентации школьников. Эта работа носит фрагментарный характер и нередко зависит от энтузиазма местных чиновников и педагогов.

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- Единый портал, где ребята смогут пройти какие-то тесты, а их родители - посмотреть прогнозы востребованности профессий - это, конечно, интересная идея. Создание сети центров опережающей профессиональной подготовки - тоже шаг в правильном направлении. Но все это окажется пустой тратой денег, если молодые люди, отучившись в вузе или в ссузе, не захотят работать по специальности, - рассуждает Владимир Евсеев.

Показательный пример - конкурс "Шаг в профессию", в рамках которого в Санкт-Петербурге проводится выставка возможно-стей образовательных учреждений. Ребята могут познакомиться с педагогами, студентами, выточить что-то на станке, сшить что-то на современной швейной машине.

- Им такое мероприятие очень интересно. Так почему мы ограничиваемся одной выставкой в год? Можно и нужно организовывать регулярные экскурсии в учебные заведения, на крупные и средние предприятия. Но эта работа не должна стать уделом энтузиастов-педагогов, ее необходимо координировать на федеральном и региональном уровнях. Или приведу другой пример. Я регулярно хожу в разные петербургские школы и лицеи, рассказываю ребятам о космической отрасли, об оборонно-промышленном комплексе, где я проработал много лет. Вижу, что школьникам интересны такие встречи. Так почему бы их не организовать по всей стране на системной основе - собрать в каждом городе группу экспертов, заслуженных работников предприятий. А для начала следует снять красивые документальные фильмы о различных профессиях, бесплатно предоставить их всем российским школам и лицеям. Пусть школьники с помощью этих фильмов выберут отрасль, которая их больше всего заинтересует, и уже на основании своих предпочтений отправляются на реальные экскурсии и встречи, - подводит итог Владимир Евсеев.

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