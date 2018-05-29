В нашей стране готовится сразу несколько реформ, призванных усовершенствовать систему профессиональной ориентации школьников и студентов. На базе лучших средних специальных учебных заведений заработает сеть центров опережающей профессиональной подготовки. В сети может появиться единая цифровая платформа, помогающая школьникам в выборе будущей профессии. А работодателям компенсируют часть расходов, связанных с организацией стажировок для студентов и неопытных молодых специалистов. Эксперты и предприниматели, работающие в регионах Северо-Запада, говорят об актуальности профориентационных мероприятий. Ведь разрыв между потребностями работодателей, желаниями школьников и возможностями вузов и ссузов, который в последние годы сократился, все равно продолжает оставаться колоссальным.

На всех не хватает

Острый дефицит рабочих кадров испытывают сейчас промышленные предприятия Северной столицы. Одна только литейно-механическая отрасль, по оценкам Союза литейщиков Санкт-Петербурга и петербургского комитета по труду и занятости населения, готова трудоустроить от 150 до 200 человек. Не хватает специалистов обрабатывающим производствам, машиностроителям, представителям других отраслей.

- При этом кадры для машиностроительных производств готовит только один петербургский колледж, расположенный в Колпино, - рассказывает президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга, член коллегии петербургского комитета по образованию Владимир Евсеев. - Он выпускает специалистов по 102 специальностям, но этого мало. Мы обращались в петербургский комитет по науке и высшей школе с предложением увеличить количество учебных мест в колледже, в том числе за счет студентов, которые будут обучаться на коммерческой основе. Но, к сожалению, по организационным причинам эта инициатива не получила развития. Не находят отклика и разговоры об открытии второго колледжа.

В Ленинградской области с нехваткой профессиональных кадров столкнулись небольшие компании, работающие на рынке ремонта автомобилей. Сейчас ниша занята в основном мигрантами. При этом спрос на квалифицированных сварщиков, кузовщиков, маляров и колористов очень высок. Следовательно, предлагаемый заработок значительно превышает средний показатель по региону.

- Пока, к сожалению, наши выпускники по-прежнему считают, что адекватный профессиональный рост и хороший достаток возможны только в профессиях так называемых "белых воротничков", - отмечает председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта Евгений Голуб. - Но это уже давно не так.

Недавно ученики школ Лужского района в рамках проекта ОНФ "Профстажировки" посетили с экскурсией местный автокомплекс. Школьники попробовали себя в колористике - искусстве моделирования цвета.

- Уверен, что знакомство с работой современного высокотехнологичного автокомплекса поможет некоторым из ребят выбрать свой путь, - продолжает Евгений Голуб. - Надеюсь, кто-то из них вернется на предприятие на летнюю стажировку, которую мы предложили организовать, а после продолжит обучение в профессиональном училище.

Кто оплатит труд наставника

Проект "Профстажировки" реализуется с марта 2017 года. Он помогает студентам и выпускникам инженерно-технических образовательных учреждений пройти практику по специальности в любом регионе России. Предприниматели, желающие трудоустроить стажера, регистрируются на специальном сайте. С помощью этого же портала студент, минуя посредников, может откликнуться на вакансию.

Сейчас всероссийская база интернет-ресурса объединяет тысячи стажировок в разных отраслях. Однако в некоторых регионах Северо-Запада работодатели демонстрируют минимальную активность. Так, от Псковской области в системе представлено только шесть стажировок.

- Региональный крупный бизнес не стремится заходить на эту площадку, поскольку для практикантов требуется наставничество, сопряженное для предприятия с дополнительными расходами, - поясняет координатор проекта в Псковской области Артур Евтеев. - Малые предприятия, в штате которых насчитывается от пяти до двадцати человек, в принципе готовы трудоустраивать практикантов. Но в таких небольших компаниях ребят, как правило, загружают работой не по специальности, подчас самой низкоквалифицированной.

Возможно, ситуацию исправит новое постановление правительства, проект которого подготовил федеральный минтруд. Ведомство предлагает возмещать работодателям часть расходов, связанных с организацией трехмесячных стажировок для студентов и молодых специалистов, оплатой труда наставников. Сумма ежемесячной компенсации за одного молодого работника - один МРОТ, который сейчас составляет 11,1 тысячи рублей, плюс страховые взносы и районные коэффициенты.

- Это достойная выплата, которая, как мы надеемся, повысит интерес псковских работодателей к организации стажировок, - продолжает Артур Евтеев. - Средняя зарплата на наших промышленных предприятиях составляет 25-35 тысяч рублей в месяц. Возможно, заводы смогут нанимать для группы стажеров наставника, платить ему зарплату, а оставшиеся деньги направлять на покупку учебного оборудования и расходных материалов.

Игра в будущее

Еще одну возможную реформу на днях обсудили в общественной палате РФ. В нашей стране, по словам экспертов, существует огромное количество информационных ресурсов для будущих студентов: порталы "Поступай правильно" и "Атлас новых профессий", различные справочники профессий и так далее. Но единой цифровой системы, помогающей школьникам в выборе профессии, нет.

- Сегодня родителям важно определить, что будет актуально через пять лет, - рассуждает председатель комиссии ОП РФ по развитию образования и науки, академик РАН Михаил Погосян. - Вторая задача - проанализировать лучшие практики в сфере профориентации, развития непрерывного образования. И перейти от формирования каких-то отдельных платформ, которые сегодня существуют, к единой среде, которая бы позволяла людям понимать будущие тренды.

Как считает руководитель Базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций Ольга Клинк, создание такой огромной платформы-монстра невозможно и не нужно.

- Однако об интеграции информационных ресурсов, о повышении качества информации, безусловно, говорить необходимо, - подчеркивает Ольга Клинк.

Системный подход

Интегрировать в единую систему необходимо не только информационные ресурсы для будущих студентов, но и все региональные профориентационные практики, добавляет Владимир Евсеев. Ведь сегодня в нашей стране нет единой системы проф-ориентации школьников. Эта работа носит фрагментарный характер и нередко зависит от энтузиазма местных чиновников и педагогов.

- Единый портал, где ребята смогут пройти какие-то тесты, а их родители - посмотреть прогнозы востребованности профессий - это, конечно, интересная идея. Создание сети центров опережающей профессиональной подготовки - тоже шаг в правильном направлении. Но все это окажется пустой тратой денег, если молодые люди, отучившись в вузе или в ссузе, не захотят работать по специальности, - рассуждает Владимир Евсеев.

Показательный пример - конкурс "Шаг в профессию", в рамках которого в Санкт-Петербурге проводится выставка возможно-стей образовательных учреждений. Ребята могут познакомиться с педагогами, студентами, выточить что-то на станке, сшить что-то на современной швейной машине.

- Им такое мероприятие очень интересно. Так почему мы ограничиваемся одной выставкой в год? Можно и нужно организовывать регулярные экскурсии в учебные заведения, на крупные и средние предприятия. Но эта работа не должна стать уделом энтузиастов-педагогов, ее необходимо координировать на федеральном и региональном уровнях. Или приведу другой пример. Я регулярно хожу в разные петербургские школы и лицеи, рассказываю ребятам о космической отрасли, об оборонно-промышленном комплексе, где я проработал много лет. Вижу, что школьникам интересны такие встречи. Так почему бы их не организовать по всей стране на системной основе - собрать в каждом городе группу экспертов, заслуженных работников предприятий. А для начала следует снять красивые документальные фильмы о различных профессиях, бесплатно предоставить их всем российским школам и лицеям. Пусть школьники с помощью этих фильмов выберут отрасль, которая их больше всего заинтересует, и уже на основании своих предпочтений отправляются на реальные экскурсии и встречи, - подводит итог Владимир Евсеев.