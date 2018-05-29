В центре Петербурга загорелся торговый центр

В Петербурге силы пожарных стянуты к торговому центру на Невском проспекте. Горит крыша, всех посетителей и персонал вывели из здания.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло в торговом центре "Пассаж", площадь пожара достигла 80 квадратных метров.

В управлении МЧС подчеркивают, что погибших и пострадавших нет. Сейчас возгорание в торговом центре тушат 107 огнеборцев, задействовано 24 единицы техники.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что одна полоса Невского проспекта возле торгового центра занята спецтехникой. Пожарные по лестницам поднимаются на крышу. У входа в универмаг дежурит карета скорой помощи.