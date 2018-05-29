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29.05.2018 19:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Эрмитаж пропустят по селфи

Текст: Лев Годованник (Санкт-Петербург)

Руководство Государственного Эрмитажа заявило об успешном тестировании системы, которая позволяет посетителям предъявлять не билеты, а собственное лицо.

"Единая биометрическая система для объектов культуры" - так называется комплекс оборудования, благодаря которому посетители петербургских музеев смогут попадать в них не по билетам, а по изображению своих лиц. Для этого у входов в музеи установят видеокамеры, которые будут передавать информацию на сервер. В систему включены электронная система платежей и мобильное приложение. Прототип системы представили компании "Ростелеком" и Центр Речевых Технологий, сообщается на сайте Эрмитажа.

Фото: Наталья Пьетра/ РГ
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Работает система следующим образом. Человек открывает счет в банке, скачивает мобильное приложение, связывает его с этим счетом, дает согласие на обработку своих биометрических данных, фотографирует себя с помощью скачанного приложения, после чего через то же приложение покупает интересующий его билет и спокойно идет в музей. Контролировать проход будет видеокамера, которая идентифицирует лицо человека и автоматически спишет с его счета деньги за входной билет. Пилотная зона была запущена на территории Главного штаба Государственного Эрмитажа на время работы Петербургского международного экономического форума.

По словам представителей Эрмитажа, система прошла успешное испытание, и в недалеком будущем ее можно будет распространить на всех посетителей музея, а потом и других учреждений культуры. Предполагается, что новшество окажется особенно удобным для льготных категорий посетителей - им не придется на входе предъявлять документы, подтверждающие права на льготы.

Интересно, что подобные системы осваивает не только Эрмитаж - совсем недавно в Петербурге другой производитель биометрической системы заявил о планах по внедрению ее для оплаты счетов в кафе и ресторанах. Сроки полномасштабного запуска систем пока не называются, но специалисты уже говорят об удобстве системы с точки зрения предотвращения спекуляции билетами и продажи поддельных билетов. Кроме того, пользователям обещают выбор: расплачиваться по старинке в кассах или пользоваться новой биометрической системой.

В Эрмитаже уверены в успехе начинания и заявляют, что довольно давно уже используют такую систему для прохода собственных сотрудников в здания музея.

- Система видеодентификации для объектов культуры - это один из вариантов использования Единой биометрической системы, которая позволит удаленно открывать счета, вклады и получать кредиты в банках, - отмечается на сайте музея.

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