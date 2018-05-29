В Киришах определили победителя шахматного турнира памяти Вани Сомова

В городе Кириши Ленинградской области завершился Международный шахматный турнир "Юные звезды мира". В этом году состязание, традиционно собирающее во Дворце культуры "КИНЕФ" лучших молодых игроков Европы, прошло уже в 16-й раз, а участие в нем приняли представители шести стран. Победу по итогам соревнований, длившихся в течение почти двух недель - с 14 по 26 мая, - одержал Арам Хакобян из Армении. На втором месте оказался Кирилл Шевченко (Украина), на третьем - Шант Саргсян (Армения).

Столкновение сильнейших

Международный шахматный турнир памяти Вани Сомова проводится в Киришах с 2003 года. С самого начала эти соревнования были уникальными: во-первых, проводятся они по круговой системе, а во-вторых, ежегодных турниров по шахматам для юных мастеров кроме этого сегодня очень мало. Наверное, именно поэтому "Юные звезды мира" стали своеобразной "фабрикой звезд". Взять, к примеру, восьмерку сильнейших мировых гроссмейстеров - в ней присут-ствуют сразу три участника киришских "схваток" разных лет: Сергей Карякин (Россия), Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды).

- Более того, если вы посмотрите составы национальных сборных, в каждой из команд вы тоже найдете воспитанников нашего турнира. Это, например, лидер команды Великобритании Джеймс Хауэлл, один из ведущих гроссмейстеров Израиля Максим Родштейн, а еще замечательный шахматист из Белоруссии Сергей Жигалко... Сегодня Кириши действительно стали европейским центром юношеских шахмат, и, по словам самих приглашенных, такого теплого отношения они не встречали нигде больше. Мы стараемся эту планку держать, - говорит директор и главный судья "Юных звезд мира" Геннадий Несис.

Открытие очередного турнира состоялось, как водится, на сцене Дворца культуры "КИНЕФ". В просторном зрительном зале разместились и сами шахматисты, и те, кто приехал их поддержать, и жители города. Гостям показали красочное представление о "великой игре" с песнями, танцами и даже участием инопланетных обитателей. Но самой ожидаемой и волнительной частью праздника стала, конечно, жеребьевка. Участники турнира поднимались на сцену и вытягивали номерки, после чего были сформированы первые пары, которым предстояло встретиться по разные стороны шахматной доски. Впрочем, для многих из них этот опыт далеко не первый, а потому на свои места юноши (в этом году представительниц прекрасного пола среди участников не было) возвращались скорее раззадоренными, нежели озабоченными.

И это притом, что Геннадий Несис уверяет: в этом году турнир может похвастаться самым сильным составом за последний десяток лет: почти все заявленные 12 игроков имеют международные звания, а сразу двое из них - Кирилл Шевченко (Украина) и Арам Хакобян (Армения) - титулованные гроссмейстеры. От Армении также принимали участие Шант Саргсян и Мамикон Гарибян, Белоруссию представлял Вячеслав Зарубицкий, Литву - Паулюс Пультиневичус, а от Грузии выступал Николози Качарава. Честь России в соревнованиях защищали сразу пятеро шахматистов: Сергей Лобанов, Кирилл Шубин, Арсений Нестеров, Володар Мурзин и Дмитрий Кузнецов.

Кстати, о последних двоих стоит сказать особо: оба они гораздо моложе своих соперников и уже прозваны "звездочками" шахматного мира. Так, Мурзин в свои 11 лет имеет звание мастера ФИДЕ, а Кузнецов - самый юный воспитанник киришского шахматного клуба "Гамбит" - ряд регалий в турнирах на территории Ленинградской области.

Вообще, присутствие в составе игроков участника из Киришей - традиция "Юных звезд мира". Каждый из претендентов проходит серьезную школу в том самом "Гамбите". За эти годы шахматный клуб выработал настоящую систему подготовки молодых спортсменов. Сейчас в нем занимаются около 300 воспитанников, треть их них - спортсмены-разрядники, а еще 27 человек - кандидаты в мастера спорта. А начинается подготовка буквально с детских садов, ведь знакомство с шахматами под руковод-ством опытных тренеров происходит именно здесь. Кроме того, клуб практикует "семейные" игры. Дмитрий Кузнецов, например, привел в шахматы своего папу, с которым теперь нередко схлестывается в поединках.

- Почему мы выбрали Дмитрия Кузнецова? Фразы: "Я хочу встретиться с Карякиным и обыграть его" мне хватило, чтобы понять, насколько серьезно настроен этот девятилетний шахматист, - рассказывает руководитель "Гамбита" Светлана Яковлева.

В октябре шахматный клуб будет праздновать свое 25-летие. К круглой дате при помощи ООО "КИНЕФ" школа будет обустроена изнутри, закупят новые шахматные столы. А несколько лет назад нефтеперерабатывающее предприятие уже благоустроило территорию вокруг "Гамбита".

Сохранили статус

Но состав участников - далеко не единственное, что выделяет "Юные звезды мира" среди прочих шахматных соревнований. В прошлом году турнир получил новый статус - он впервые стал этапом Гран-при Европей-ского шахматного союза. При этом город Кириши выступает фактически в роли хозяина престижного марафона: первый этап прошел здесь весной прошлого года, второй - осенью в армянском Джермуке, третий и нынешний - снова вернул шахматистов в Ленинградскую область.

- Победитель серии определится по лучшим результатам двух турниров из трех. Почему мы пошли по такому пути? Все наши спортсмены учатся, и я по своему опыту знаю, что как бы ни хотелось, не всех отпускают из школы или гимназии, у кого-то впереди экзамены. Поэтому, даже если один из этапов пропущен, шансы на победу остаются реальными, - поясняет Геннадий Несис.

Вот один из примеров: два года назад ставшая серебрянной призеркой турнира Нино Хомерики сразу после церемонии награждения в Киришах отправилась прямиком на выпускной вечер в Тбилиси. Чтобы "утрясти" все спорные моменты, нужно много времени - в среднем организация мероприятия занимает полгода. По словам Несиса, из-за этого собрать по-настоящему сильный юношеский состав очень сложно.

Но не менее сложно было добиться и того, чтобы марафон стал более весомым. Потребовались долгие переговоры и перенос сроков других европейских первенств, но благодаря прекрасной организации турниров в Киришах европейская серия Гран-при все-таки получила право на жизнь. Более того, впервые в истории юношеских соревнований помимо памятных подарков были установлены денежные призы. Общий призовой фонд составляет 7200 евро.

-Думаю, для молодежи это неплохое подспорье, - подчеркивает заслуженный тренер России.

Как несложно догадаться, тройка победителей первого Гран-при европейского шахматного союза не слишком отличается от лидеров самого турнира "Юные звезды мира". Места распределились следующим образом: "золото" взял Кирилл Шевченко, на втором месте - Арам Хакобян, а третью ступеньку занял Кирилл Шубин, выполнивший норму международного мастера.

Надо сказать, что турнир в Ленинградской области и раньше притягивал шахматистов, а его возросший статус спровоцировал новую волну интереса. В Кириши просятся сыграть спортсмены из Индии, Китая, Туркменистана, Узбекистана.

Великая игра

Две недели - достаточно большой срок, поэтому молодым спортсменам всегда есть чем заняться, помимо основной борьбы за звание победителя "Юных звезд мира". Например, традиционно в его рамках проводится еще и гроссмейстерский блицтурнир "Кубок Несиса". В этом году он состоялся 20 мая, а участие в нем приняли 42 человека из семи стран: Армения, Грузия, Украина, Литва, Грузия, Беларусь, Туркменистан и Россия. Лидерами по результатам проведенных партий стали петербуржцы - Евгений Алексеев и Максим Матлаков заняли первое и второе места соответственно, третье место досталось Сергею Лобанову.

Приятным сюрпризом стал также приезд мастера с большой буквы - главного тренера спортивной сборной команды России по шахматам Сергея Яновского. Он вручил благодарственное письмо Геннадию Несису от президента Российской шахматной федерации. Воспитанники шахматного клуба "Гамбит" тоже без внимания не остались: в день открытия состязаний для них был проведен сеанс одновременной игры на 12 досках международным гроссмейстером Максимом Новиком.

Но не игрой единой: каждый год для молодых шахматистов и их тренеров организовывается еще и досуг. Например, по утрам каждый из них может поплавать в бассейне спортивного комплекса "Нефтяник" или позаниматься в тренажерном зале. Этой возможностью участники с удовольствием пользовались на протяжении всего проведенного в Киришах времени.

- Хорошо была организована встреча и проводы участников турнира и их тренеров.

Все шахматисты выразили желание принять участие в турнире в Киришах в следующем году, - подытоживает Геннадий Несис.

Сейчас директор "Юных звезд мира" занимается организацией уже второго европейского юношеского Гран-при, первый этап которого пройдет в белорусском городе Орша. Но финал - в мае 2019 года - снова в Киришах.

Справка "РГ"

Ваня Сомов был одним из сильнейших шахматистов в своей возрастной группе в Ленинградской области. Своими яркими выступлениями в турнирах: чемпионате мира среди юниоров (Испания, 2001), международных соревнованиях в Хельсинки, Дортмунде, Майнце, чемпионате России в Сочи (2002) оставил память о себе как о талантливом и очень перспективном шахматисте. Несмотря на юный возраст, Ваня был полноправным членом команды Александра Халифмана на чемпионате ФИДЕ (Лас-Вегас 1999), на турнире в Линаресе, на матче Халифман - Леко (Будапешт, 2000).

Кстати

В этом году юные шахматисты показали высокую результативность игры: из 66-ти сыгранных партий 37 закончились победой. В 21 партии победили белые фигуры, в 16 партиях - черные.