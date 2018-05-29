Это мероприятие в рамках компенсации оплачивает проект "Северный поток-2". Предполагается, что строительство морского газопровода через Балтийское море от российского побережья в Ленинградской области до северо-восточного побережья в Германии способно нанести существенный ущерб природе, в том числе - и обитателям морских глубин, ведь 114 километров газопровода только в границах России проходят по морю. Взбаламученное дно на мелководье, взвешенные частицы, уменьшающие прозрачность воды, губительно влияют на фотосинтез водорослей, на дыхание рыб.

Чтобы компенсировать предполагаемый ущерб, была разработана комплексная стратегия экологических мероприятий. Восполнение популяции редких и ценных пород рыб - один из ее пунктов.

Сегодня ловить балтийского лосося в акватории Невы и впадающих в нее и Финский залив рек запрещено. Однако браконьеры, разумеется, пренебрегают законом.

А потому многие лососевые (кумжа, например) уже занесены в Красную книгу. Балтийский лосось (его еще называют атлантическим лососем или семгой) пока обитателем Красной книги не стал. Однако промысел его, да и спортивная ловля, в Финском заливе и Неве запрещены.

...Мы - на острове, который с давних пор имеет в Ленинградской области забавное название - Главрыба. Шутки на тему "Абырвалг" тут уже давно никого не веселят. Ведь Невский рыбный завод - предприятие, построенное на острове в Неве в 1921 году, - издавна занималось рыборазведением. Потом все его успехи были забыты. И лишь десять лет назад завод обрел новое дыхание.

Финская методика, новейшее оборудование, стерильная чистота - при входе в цеха невольно напрашивается сравнение с роддомом. Ведь именно здесь семгу, пришедшую в родные места на нерест, "выдаивают", выдавливая из нее икру, а потом оплодотворяют икринки. Лишь на несколько секунд директор завода Виктор Кондрашкин приоткрывает бассейны, где на сетчатых лотках в один слой лежат икринки лосося.

Через некоторое время они превращаются в юрких мальков 4-5 сантиметров длиной, а потом их будут целый год растить до возраста молоди, которую уже можно выпускать в самостоятельное плавание.

Годовики уже вполне похожи на рыб: и вес у них немалый (от 15 до 30 граммов), и длина - с ладонь взрослого человека. Но чтобы они стали такими, необходимо усиленное кормление молоди в течение полутора лет. Корм - сбалансированные комбигранулы - эти рыбешки получают практически ежечасно. Только так, говорят специалисты, лосось-"искусственник" сможет выжить в естественных условиях.

И выживают. Из выловленных по осени родителей этих малышей - 200 экземпляров в год - в большую воду Атлантики сегодня ушли 90 тысяч. А вообще завод может работать и с большей производительностью - выпускать в Неву до 250 тысяч рыб ежегодно. Вопрос в том, чтобы "емкость" реки смогла эту молодь принять.

К слову, выпускать рыб в воду лучше ночью: тогда вода имеет комфортную для них прохладную температуру. И разбойницы-чайки не выловят неопытных малышей. Но сегодня ради торжественной церемонии выбрали компромиссный вариант - время 21.30.

Несколько лет эти рыбки будут взрослеть, путешествуя по водам Атлантики. А спустя два-три года вернутся домой на нерест. Они всегда так поступают: в науке это называется умным термином "хоминг", а в быту, смеются женщины-работницы, "бабы дома рожать предпочитают".

К слову, сейчас к побережью острова Главрыба возвращаются порядка 5-8 процентов выпущенных лососей. И заполняют Балтику все новые и новые поколения "искусственников".

КамАЗы с огромными чанами подъезжают к берегу. К чанам присоединяют полупрозрачный пластиковый трубопровод, другой конец которого опускают в реку. Мы видим, как поток воды с резвящимися там рыбешками уносит их в Неву.

Над рекой тут же начинают кружить чайки. Работники завода распугивают их выстрелами из ракетницы. Плывите, малыши, ничего не бойтесь!

Мнение

Родион Сухин, эксперт:

- Все этапы искусственного воспроизводства атлантического лосося на рыбоводных заводах проходят в строгом соответ-ствии с биотехническими нормативами и инструкциями по выращиванию и содержанию лососевых видов рыб. Именно это и обеспечивает эффективность искусственного воспроизвод-ства. Через два года уже выросшие взрослые особи вернутся назад к Невскому заводу, где опять продолжится процесс воспроизводства ценной рыбы.

Справка "РГ"

В России действуют 104 завода по разведению ценных пород рыб и один Федеральный селекционно-генетический центр. Его зона деятельности охватывает всю Российскую Федерацию, от Калининграда до Камчатки.

На сегодняшний день популяции атлантического лосося сохранились лишь в трех крупных реках бассейна Балтийского моря: Нарве, Луге и Неве. В Ленинградской области естественный нерест семги в небольшом объеме сохранился лишь на реке Луге, численность других популяций этого вида рыб поддерживается исключительно благодаря заводскому воспроизводству.

Когда естественная популяция в водоемах Балтийского бассейна достигнет того уровня, чтобы рыбаки-любители могли ловить лосося, сегодня не может сказать никто. Возможно, на это уйдут целые десятилетия. Во всяком случае, наложенный в 2013 году государством мораторий на проведение спортивно-любительской рыбалки в акватории Невы и Финского залива остается в силе.