Чтобы компенсировать предполагаемый ущерб, была разработана комплексная стратегия экологических мероприятий. Восполнение популяции редких и ценных пород рыб - один из ее пунктов.
Сегодня ловить балтийского лосося в акватории Невы и впадающих в нее и Финский залив рек запрещено. Однако браконьеры, разумеется, пренебрегают законом.
А потому многие лососевые (кумжа, например) уже занесены в Красную книгу. Балтийский лосось (его еще называют атлантическим лососем или семгой) пока обитателем Красной книги не стал. Однако промысел его, да и спортивная ловля, в Финском заливе и Неве запрещены.
...Мы - на острове, который с давних пор имеет в Ленинградской области забавное название - Главрыба. Шутки на тему "Абырвалг" тут уже давно никого не веселят. Ведь Невский рыбный завод - предприятие, построенное на острове в Неве в 1921 году, - издавна занималось рыборазведением. Потом все его успехи были забыты. И лишь десять лет назад завод обрел новое дыхание.
Финская методика, новейшее оборудование, стерильная чистота - при входе в цеха невольно напрашивается сравнение с роддомом. Ведь именно здесь семгу, пришедшую в родные места на нерест, "выдаивают", выдавливая из нее икру, а потом оплодотворяют икринки. Лишь на несколько секунд директор завода Виктор Кондрашкин приоткрывает бассейны, где на сетчатых лотках в один слой лежат икринки лосося.
Через некоторое время они превращаются в юрких мальков 4-5 сантиметров длиной, а потом их будут целый год растить до возраста молоди, которую уже можно выпускать в самостоятельное плавание.
Годовики уже вполне похожи на рыб: и вес у них немалый (от 15 до 30 граммов), и длина - с ладонь взрослого человека. Но чтобы они стали такими, необходимо усиленное кормление молоди в течение полутора лет. Корм - сбалансированные комбигранулы - эти рыбешки получают практически ежечасно. Только так, говорят специалисты, лосось-"искусственник" сможет выжить в естественных условиях.
И выживают. Из выловленных по осени родителей этих малышей - 200 экземпляров в год - в большую воду Атлантики сегодня ушли 90 тысяч. А вообще завод может работать и с большей производительностью - выпускать в Неву до 250 тысяч рыб ежегодно. Вопрос в том, чтобы "емкость" реки смогла эту молодь принять.
К слову, выпускать рыб в воду лучше ночью: тогда вода имеет комфортную для них прохладную температуру. И разбойницы-чайки не выловят неопытных малышей. Но сегодня ради торжественной церемонии выбрали компромиссный вариант - время 21.30.
Несколько лет эти рыбки будут взрослеть, путешествуя по водам Атлантики. А спустя два-три года вернутся домой на нерест. Они всегда так поступают: в науке это называется умным термином "хоминг", а в быту, смеются женщины-работницы, "бабы дома рожать предпочитают".
К слову, сейчас к побережью острова Главрыба возвращаются порядка 5-8 процентов выпущенных лососей. И заполняют Балтику все новые и новые поколения "искусственников".
КамАЗы с огромными чанами подъезжают к берегу. К чанам присоединяют полупрозрачный пластиковый трубопровод, другой конец которого опускают в реку. Мы видим, как поток воды с резвящимися там рыбешками уносит их в Неву.
Над рекой тут же начинают кружить чайки. Работники завода распугивают их выстрелами из ракетницы. Плывите, малыши, ничего не бойтесь!
Родион Сухин, эксперт:
- Все этапы искусственного воспроизводства атлантического лосося на рыбоводных заводах проходят в строгом соответ-ствии с биотехническими нормативами и инструкциями по выращиванию и содержанию лососевых видов рыб. Именно это и обеспечивает эффективность искусственного воспроизвод-ства. Через два года уже выросшие взрослые особи вернутся назад к Невскому заводу, где опять продолжится процесс воспроизводства ценной рыбы.
В России действуют 104 завода по разведению ценных пород рыб и один Федеральный селекционно-генетический центр. Его зона деятельности охватывает всю Российскую Федерацию, от Калининграда до Камчатки.
На сегодняшний день популяции атлантического лосося сохранились лишь в трех крупных реках бассейна Балтийского моря: Нарве, Луге и Неве. В Ленинградской области естественный нерест семги в небольшом объеме сохранился лишь на реке Луге, численность других популяций этого вида рыб поддерживается исключительно благодаря заводскому воспроизводству.
Когда естественная популяция в водоемах Балтийского бассейна достигнет того уровня, чтобы рыбаки-любители могли ловить лосося, сегодня не может сказать никто. Возможно, на это уйдут целые десятилетия. Во всяком случае, наложенный в 2013 году государством мораторий на проведение спортивно-любительской рыбалки в акватории Невы и Финского залива остается в силе.