В Петербурге будут судить стоматолога за удаление пациентке 22 зубов

В Петербурге закончено расследование деятельности стоматолога, которая удалила пациентке 22 здоровых зуба. Врача обвиняют в мошенничестве, оказании услуг ненадлежащего качества и причинении вреда здоровью средней тяжести.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, всего в деле фигурируют пять пострадавших.

Помимо дамы, лишившейся 22 зубов, к следователям обратились еще четыре петербурженки, лечившие у стоматолога дисфункцию височного нижне-челюстного сустава.

По версии следствия, с апреля 2013-го по июнь 2015-го года стоматолог получила от пациенток 3 миллиона 318 тысяч рублей. В неформальных беседах врач сообщала петербурженкам, что им необходимо тотальное протезирование челюстей, что без лечения их ждет инвалидность и что только она может оказать пациенткам такую медицинскую помощь. Женщины соглашались, платили деньги, а заканчивалось все, говоря сухим языком СК, причинением вреда здоровью средней тяжести.

Расследование длилось больше года, объем уголовного дела составил 18 томов. Сейчас обвиняемая и ее адвокаты знакомятся с материалами, после дело будет передано в прокуратуру, а затем - в суд.