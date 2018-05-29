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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Северной столице открылся первый в России Музей оловянного солдатика. Он разместился  в бывшем домике смотрителя Суворовского музея на Кирочной улице. Создатели экспозиции сделали все возможное, чтобы в нем было интересно взрослым и детям, мальчикам и девочкам.

Фото: Предоставлено пресс-службой музея Суворова
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- Наша давняя мечта представить публике крупнейшую в России коллекцию оловянной миниатюры сбылась, - сказал на церемонии открытия директор музея Суворова Владимир Гронский. - Должен сказать, что мы создали очень интересный и необыкновенный музей, соединив в нем традиционные и самые современные технологии. Солдатики из нашей коллекции соседствуют с виртуальной реальностью. Огромная благодарность строителям и реставраторам, создателям экспозиции, научным сотрудникам и смотрителям.

С виду небольшой, камерный музей встречает посетителей большой, во всю стену диорамой, посвященной легендарному переходу Суворова через Альпы в 1799 году.

- Мы взяли четыре главных эпизода, - рассказывает замдиректора музея Суворова по научной работе Александр Лукирский. - Подъем на Сен-Готард, штурм Четова моста, собирательный образ боев в Мутенской долине и подъем на перевал Паникс.

Пока что диорама статична, но вскоре она обретет звукоряд и визуальные эффекты, уверил арт-директор Музея оловянного солдатика, известный художник по свету Глеб Фильштинский.

- Мы как театральные люди попытались сделать яркую театрализацию музея, уйти от сугубо милитаристского стиля, и в конечном итоге сделать музей не только для мальчиков, но и для девочек. Не забывая о том, что оловянные солдатики - не только игрушки и произведения искусства, но и большое подспорье для научного изучения истории, - заметил он.

В остальных залах посетители от мала до велика могут познакомиться с историей миниатюры от каменного века до наших дней, увидеть редкие экземпляры солдатиков, причем не только оловянных, но и серебряных, и железных, и даже пластмассовых. Дело в том, что хотя материалы и менялись со временем, сам принцип отливки фигурок остался прежним, поэтому создатели музея решили представить историю солдатиков во всем ее многообразии. Есть здесь и редчайшие экспонаты - например, единственные фигурки, побывавшие в космосе (это было в 1992 году во время совместного российско-казахско-австрийского полета). Кстати, их творец Владимир Нуждин является также автором открывающей экспозицию диорамы.

Здесь же на специальном мультимедийном столе можно детально рассмотреть процесс отливки фигурок, рядом - попасть в сказку Андерсена о Стойком оловянном солдатике, потом оказаться в окружении диорам, рассказывающих о военной истории России от парада стрельцов XVII века до парада Победы в 1945 году. И, наконец, стать свидетелем последнего парада Российской императорской гвардии на Марсовом поле в 1914 году, воссозданному благодаря уникальной коллекции из 2564 оловянных солдатиков, подаренных музею Суворова в прошлом году. Правда, если раньше миниатюрные гвардейцы экспонировались просто на столе, то теперь действительно проходят строем перед посетителями.

- Никуда не уйти от того, что оловянные солдатики - это среди прочего игрушки, и в них надо играть, а простая статичная экспозиция очень ограничивает круг тех людей, которые захотят с ними познакомиться, - сказал Глеб Фильштинский.

Всего в запасниках музея Суворова хранится 62 тысячи солдатиков, однако в домике смотрителя выставлена лишь двадцатая часть, причем не только из-за ограниченной площади.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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- Лично я посещал музей оловянных солдатиков в Валенсии, - рассказал Александр Лукирский. - Там 20 залов, но уже на пятом глаза начинают плыть и слипаться. Нашей задачей было в первую очередь создать впечатление и показать историю создания оловянных фигурок в России и в мире. Охват - с 30-х годов XIX века до настоящего времени. Мы сосредоточились на том, чего многие люди в принципе не видели. На тех фигурках, которые делались в СССР и в постсоветской России.

Отметим, что идея создания музея возникла около 1966 года, когда музею Суворова были переданы коллекции Александра Любимова и Михаила Люшковского. В конце 1970-х была сделана большая передвижная выставка, которая с успехом путешествовала по Советскому Союзу. А уже в начале 1990-х было принято решение создать стационарную экспозицию.

Рассматривались самые разные места - Белая башня в Царском селе, помещения Петропавловской крепости, административное здание Суворовского музея на Кирочной, 51 и так далее.

- Несмотря на то, что коллекции Суворовского музея уже много лет, долгие годы не получалось создать этот музей, - отметил на церемонии открытия директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Но сегодня наконец так сошлись звезды. Солдатики - это и игрушки, и наглядные пособия для изучения военного дела, и музейные экспонаты, рассказывающие об армии как о части культуры, причем очень важной части. Кроме того, здесь раскрывается еще и замечательная история коллекционирования и коллекционеров, чьи собрания стали той основой, которая постоянно побуждала к мечтам и думам об этом музее. У нас в Эрмитаже тоже есть большая коллекция солдатиков, и мы тоже давно собирались сделать музей, но вы нас опередили, и теперь мы будем у вас учиться.

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