В Петропавловской крепости пройдет Молодежный карьерный форум

У Кронверской куртины Петропавловской крепости 2 июня пройдет Молодежный карьерный форум, где студентам, выпускникам и молодым специалистам просто и доступно расскажут, как искать работу, строить карьеру и открывать свое дело.

Сам форум - уникальное мероприятие. Здесь с молодежью разговаривают на ее языке. Такой подход объясняется тем, что мероприятие рассчитано в первую очередь на студентов и будущих выпускников. Специалисты Центра занятости населения Санкт-Петербурга, который из года в год является организатором мероприятия, прекрасно знают: хотя многие выпускники уверенно говорят о карьере, они не до конца осознают, что стоит за этим словом. Студенты и выпускники не в полной мере понимают, что такое ходить на работу, не представляют, как строить отношения с начальством, более того, они в принципе не всегда знают, как устроен рынок труда. Решить все эти проблемы и призван Молодежный карьерный форум. Кроме того, у участников есть уникальная возможность пообщаться с представителями компаний, готовых принять на работу с минимальным опытом или вовсе без него, или найти интересную стажировку. В этом году стажеров ждут "Ростелеком", "Ленполиграфмаш", Hyundai Motor Group, "Лента", аэропорт Пулково, Группа компаний "Деловые Линии", ИКЕА, сеть спортивных клубов Fitness House и другие интересные работодатели из самых разных сфер.

Фото: Марина Карелина

В программе форума заявлены HR-битвы, игры, ярмарки стартапов, мастер-классы, а также тысяча вакансий от самых привлекательных петербургских работодателей.

Площадка будет поделена на восемь интерактивных зон, для каждой из которых предусмотрена насыщенная программа. Так, в зоне работодателей эксперты расскажут, как построить успешную карьеру в международной компании, использовать "слабые связи", то есть отношения с бывшими работодателями и знакомыми, сформировать привлекательный имидж кандидата. Например, специалист по персоналу Hyundai Motor Group Екатерина Васильева поделится тонкостями построения карьеры на автомобильном заводе. О продвижении профиля в соцсетях, создании личного бренда и его влиянии на успешное трудоустройство расскажет Ольга Писарева, начальник отдела управления персоналом компании "ЭГО Транслейтинг".



Фото: Марина Карелина

В зоне Workshop посетителей научат создавать оригинальные букеты, реставрировать деревянную мебель и гипсовые скульптуры, готовить оригинальные закуски. Так у молодых людей появляется возможность попробовать себя в профессиях реставратора, повара, флориста и, возможно, найти свое призвание.

С 13.00 до 17.00 в зоне лектория будут выступать топ-менеджеры ведущих петербургских и международных компаний. Они расскажут о том, как сами строили свой бизнес и дадут советы начинающим предпринимателям.

Тех, кто хочет работать только на себя, ждут также в зоне стартапов. Здесь начинающие бизнесмены смогут и себя показать и на других посмотреть. В программе предусмотрены лекции, деловые игры, тренинги и консультации об эффективных способах поддержки начинающих предпринимателей и возможностях, которые предлагают бизнес-инкубаторы. Расскажут в зоне стартапов и о продвижении бизнеса в современных условиях, "раскрутке" в социальных сетях, привлечении первых клиентов. Там же, в бизнес-зоне, молодые предприниматели смогут обменяться контактами и найти новых партнеров.

Фото: Марина Карелина

Определиться с выбором карьеры поможет зона профессиональной ориентации. Весь день специалисты Службы занятости населения Санкт-Петербурга будут проводить здесь индивидуальные консультации и компьютерное тестирование для всех желающих. Кроме того, на площадках Молодежного карьерного форума будут работать психологи и специалисты по трудоустройству. Они ответят на самые каверзные вопросы по трудоустройству, научат составлять резюме и даже подберут интересные предложения работы из банка вакансий Службы занятости.

Молодежный карьерный форум будет работать 2 июня с 12.00 до 17.00. Вход свободный.

Фото: Марина Карелина

Подробности и программа на сайте Службы занятости населения Санкт-Петербурга: www.r21.spb.ru.