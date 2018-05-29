Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в музее-заповеднике "Пушкинские Горы" уже в 52-й раз. Накануне директор музея Георгий Василевич ответил на вопросы "РГ".

Знаю, что это событие собирает огромное количество гостей. Как заповедник справляется с таким наплывом посетителей? Реставрации после этого не требуется?

Георгий Василевич: Максимальное количество посетителей в дни Всероссийского Пушкинского праздника поэзии было в 1999 году - 96 тысяч. В XXI веке наибольшее количество гостей праздника - 35 000 человек. Это было во время 50-го праздника. Юбилейные даты, безусловно, влияют на программу праздников и увеличивают число гостей. Музей наш, конечно же, готовится к наплыву посетителей: полувековой опыт позволяет с ним справляться. Сотрудники музея и наши помощники-волонтеры делают все, чтобы уже на следующий день гармония, ухоженность и пушкинское настроение вновь были доступны гостям. Вы правы, это не всегда легко, но мы справляемся.

Георгий Василевич: Музей наш готовится к наплыву посетителей - полувековой опыт позволяет с ним справляться. Фото: Виктор Васенин/РГ

Главным событием праздника по-прежнему станут поэтические чтения современных стихотворцев? Кто из интересных гостей ожидается на этот раз?

Георгий Василевич: Главным событием была и остается встреча с творчеством Пушкина. Стихи, проза, сказки, пушкинский театр, кино, музыкальные произведения, написанные на слова и темы пушкинских произведений, фольклор, которым поэт интересовался в пору жизни в Михайловском, - все это в центре внимания. А творчество современных поэтов и прозаиков - одна из страниц праздничного репертуара. Раньше представители всех литератур Советского Союза, писатели из десятков стран мира были гостями "Михайловского" в день рождения Пушкина. Абашидзе, Ахмадулина, Алигер, Белов, Бородулин, Ваншенкин... и, например, Такуя Хара (Япония), Фаиз Ахмад Фаиз (Пакистан) - список включает полторы сотни имен.

В этом году оргкомитет пригласил на праздник представителей двух десятков областей, республик и краев России. Среди участников праздника - люди, известные всей стране.

Это не только поэты, но и артисты (например, Владимир Гостюхин, Александр Михайлов, Гоша Куценко), спортсмены (четырехкратный олимпийский чемпион Александр Немов), музыканты ("Терем-Квартет", "Сябры", Сретенский духовный хор). Как видите, Пушкин объединяет очень разных людей. Ну а среди молодых поэтов, как это бывало всегда, гости откроют для себя, мы надеемся, новые имена.

Главным событием фестиваля была и остается встреча с творчеством Пушкина

Главным режиссером праздника в этом году стал прославленный балетный артист и антрепренер Гедиминас Таранда. Как это повлияет на облик предстоящего события?

Георгий Василевич: Выбор оргкомитета связан с тем, что Гедиминас Таранда известен как режиссер ярких и достойных праздничных фестивалей и балов, осуществленных в разных городах России. Его видение праздника, посвященного Пушкину, классической русской культуре, народной культуре Псковской земли органично атмосфере нашего заповедника и традициям праздника поэзии. Ведь девиз нынешнего праздника - "смотри, участвуй, твори" - приглашает гостей присоединиться к артистам и поэтам, художникам и музыкантам, совместно с ними создать творческую атмосферу. Впервые вся праздничная поляна станет пространством для представления различных видов искусств и талантливых исполнителей разных возрастов.

Новым для нас станет концерт на воде в Бугрово, костюмированный "парад-алле" творческих коллективов при открытии праздника на поляне.

Будет работать исторически воссозданная почтовая станция и двор крестьянина для представления музейных программ. Будет и шатер Мариуса Петипа, в котором рассказ о гении русского балета дополнят уроками балетного танца.

Программа праздника включает широкое всероссийское представление ремесленников и народных умельцев, работающих в техниках, известных на протяжении нескольких веков.

Объединяющим началом праздника является идея, согласно которой личное, непосредственное участие в праздничных событиях - самый короткий и увлекательный путь к обретению "своего Пушкина". В этом смысле запланированный квест для молодежи - это не просто игра-викторина на знание Пушкина, но и поиск себя в поисках ответов на пушкинские вопросы.