Вологодская область нашла нестандартные способы поддержать местных производителей и кооператоров

Программу Вологодской области на ПМЭФ в этом году отличала направленность в сторону потребительского рынка. Что это даст региону, рассказал "РГ" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Олег Александрович, с чем связан столь пристальный интерес к потребительскому сегменту?

Олег Кувшинников: Впервые за последние три года на потребительском рынке области произошла долгожданная "оттепель". За счет ожидаемого роста зарплат выросла покупательская активность граждан. Благодаря снижению Центробанком ключевой ставки кредиты, в том числе и для бизнеса, стали дешевле.

Сформированные резервы увеличения спроса способствовали в прошлом году росту оборота розничной торговли до 172 миллиардов рублей. В этой связи открываются новые перспективы и возможности, которые нельзя не использовать.

Важный сегмент здесь - потребительская кооперация. В Вологодской области это магазины шаговой доступности, автолавки, которые обслуживают жителей отдаленных населенных пунктов.

Однако в связи с экспансией федерального ретейла в районных центрах потребкооперация испытывает трудности в сохранении даже стационарных торговых объектов, что приводит к подрыву ее экономической деятельности. А в отдаленных населенных пунктах сложности вызываются тем, что далеко не везде есть доступ в Интернет. Соответственно, магазины не могут использовать систему ЕГАИС.

Вологодская область заинтересована в сохранении и развитии потребкооперации. Например, в прошлом году мы выделили из бюджета 10 миллионов рублей для компенсации расходов на ГСМ владельцам автолавок в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, в апреле я подписал постановление о создании отдельного межведомственного координационного совета по развитию потребительской кооперации в области. А на Петербургском форуме мы подписали соглашение с Центральным союзом потребительских обществ России.

Что даст региону это соглашение?

Олег Кувшинников: Вологодские потребобщества получат преимущества при участии в программах, реализуемых Центросоюзом. Речь идет о софинансировании, автоматизации торговых объектов на единой IT-платформе, приобретении современных автолавок, централизации закупок товаров.

Мы договорились о совместной инициативе по разработке федеральной государственной программы "Развитие потребительской кооперации".

На форуме Вологодская область также подписала соглашение с крупным ретейлером о создании логистического комплекса. Что это даст жителям региона?

Олег Кувшинников: Вологодская область занимает выгодное географическое положение, в зоне близкой досягаемости сосредоточена огромная потребительская база примерно в 50 миллионов человек. Также в Вологодской области представлены все виды транспортных коммуникаций.

Поэтому область давно прорабатывает вопрос реализации оптово-логистического проекта. В рамках форума было подписано соглашение с сетью Х5 Retail Group, управляющей магазинами под брендами "Пятерочка" и "Перекресток", а также гипермаркетом "Карусель", которое предусматривает строительство такого центра. Появление комплекса даст преимущество нашим поставщикам, будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой продукции, увеличится ассортимент и рынки сбыта.

Правда ли, что в Вологодской области начнут производить красную рыбу и иван-чай?

Олег Кувшинников: Иван-чай мы уже производим, но не в таких больших количествах, как хотелось бы. На форуме мы заключили соглашение с компанией "Май Фудс", которая производит продукцию под брендом "Майский чай". Достигнута договоренность о строительстве на территории Вологодской области крупного предприятия по производству чая, его объемы составят до тысячи тонн в год.

Другой важный для нас инвестиционный проект - это создание рыбоводного хозяйства по производству семги. Компания "Аквапродукт" намерена вложить в него 1,7 миллиарда рублей. Планируется, что объемы производства составят 1746 тонн продукции в год.

На форуме Вологодская область поделилась с другими регионами опытом по созданию специализированных складов для обеспечения продуктами учреждений бюджетной сферы. Что это за проект?

Олег Кувшинников: Через такой склад поставляются продукты в социальные учреждения. Проект был запущен после того как пять лет назад мы провели серию проверок и выявили случаи, когда в школы и больницы закупались некачественные продукты неизвестного производства.

Мы создали специализированный склад, и с конца 2016-го года государственные заказчики стали закупать продовольственные товары с использованием его инфраструктуры. Алгоритм следующий: аккумулируются потребности бюджетных учреждений, проводится открытый конкурс и производится централизованная закупка.

Продукция поставляется на один склад в Вологде и уже оттуда развозится по учреждениям. Данная система позволяет контролировать качество каждого наименования, также она стала стимулом для поддержки местных производителей, получивших возможность заключать долгосрочные контракты, кроме того, мы смогли снизить бюджетные расходы. Так, на уровне госзакупок экономия превысит 50 миллионов в год.

Мы пошли еще дальше. Буквально неделю назад на оперативном совещании я принял решение о создании специализированного склада уже на уровне муниципальных образований. В этом сегменте экономия оценивается на уровне 26 миллионов рублей в год.