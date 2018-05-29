В Петрозаводске региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал свою работу с 1 мая нынешнего года. Прошел один месяц, но организация уже получила от граждан около тысячи разных обращений. Люди недовольны тем, как убирают мусор в городе.

Региональным оператором в Карелии стал "Автоспецтранс". Эта организация была единственной, которая заявилась на участие в конкурсе и выиграла его. И хотя ее критиковали за маленький уставной капитал - всего 10 тысяч рублей, отсутствие опыта в данной сфере, незнание ситуации на "мусорном рынке" республики, компания, начав свою деятельность, демонстрировала обратное. Изучив "мусорный" рынок Карелии, "Автоспецтранс", по словам руководителей, намерен привести его к законным способам работы. А заодно поменять тарифы на вывоз мусора для потребителей.

Теперь жители Карелии начнут платить за сбор, вывоз и утилизацию отходов не по количеству квадратных метров, как было раньше, а по числу зарегистрированных в квартире человек. Госкомитет по ценам и тарифам уже установил единый тариф. Для жителей многоквартирных домов плата за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов составит 93,89 рубля с человека в месяц, а для тех, кто проживает в индивидуальных домах, - 84,83 рубля.

Кроме того, строчку за вывоз мусора теперь исключат из квитанции за содержание жилого помещения и внесут в коммунальные расходы. Деньги будет собирать региональный оператор. Почти половину этих средств, обещают в "Автоспецтрансе", получат операторы в муниципальных районах, разницу потратят на размещение отходов на полигонах, переработку, логистику и транспортировку.

Как уже подсчитали граждане, в большинстве случаев они станут платить по новым правилам больше, чем до 1 мая 2018 года. Но если денег придется отдавать больше, значит и работать должны лучше. Пока же на практике выходит по-другому. Отсюда и многочисленные жалобы. За две недели региональный оператор получил 435 устных звонков по телефону горячей линии и 698 обращений на электронную почту и через сайт. Из них 670 - это 59 процентов - касались вопросов заключения договоров - направление заявок, тарифы. 41 процент - качества предоставления услуги: отсутствие контейнеров, несвоевременный вывоз мусора, организация вывоза твердых коммунальных отходов в частном секторе и его периодичность.

- Данные замечания поступают из всех районов города и относятся ко всем трем компаниям, которые занимаются вывозом отходов в Петрозаводске. Все поступающие обращения мы отрабатываем, вопросы решаем, вносим коррективы в свою деятельность и в работу компаний, - прокомментировал директор "Автоспецтранса" Иван Новиков.

По информации главы Петрозаводска, в мэрию каждый день звонят больше десяти раз по поводу плохого вывоза отходов. Чаще всего жалуются на одну из трех компаний, обслуживающих город.

- Работу регионального оператора по обращению с отходами курирует министерство строительства Карелии. Видимо, есть какой-то испытательный срок для него. Но я попросила организовать в правительстве встречу и решить, что делать дальше с компанией, которая так плохо вывозит мусор. Желающих заняться этим видом деятельности достаточно, - отметила мэр Ирина Мирошник.

Еще одна серьезная проблема, которую придется решать, - свалки. Как оказалось, в республике всего 18 официальных мусорных полигонов, несанкционированных же свалок - 130. И это только те, которые хоть как-то зафиксированы. Но есть и неучтенные. Одна из них расположена в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске. Сюда свезли горы строительного мусора, осколки бетонных плит, асфальта.

Кто устроил эту свалку и с кого спрашивать? Общественник, депутат Петросовета Дмитрий Данильев уверен, что в Петрозаводске работает целая группа бизнесменов, которая устраивает несанкционированные свалки или на арендованных участках, или на городской земле. Подобных полигонов порядка шести. Там хранится около 160 тысяч кубометров строительных и бытовых отходов. Так бизнесменам, во-первых, дешевле: если утилизировать, то пришлось бы отдавать 350 рублей за один кубометр, а во-вторых, никакой ответ-ственности. Причина подобных нарушений - в отсутствии правоприменительной практики к подобным нарушителям и мизерные штрафы.

Навести порядок обязан региональный оператор. Именно он, в соответствии с законом, должен ликвидировать нелегальные свалки, а потом выставить счет владельцам участков.

А как у соседей?

В селе Айкино в Усть-Вымском районе Республики Коми сложилась нестандартная ситуация с коммунальными отходами. Их вообще перестали вывозить.

Дело в том, что управляющая компания накопила около одного миллиона рублей долгов, и поэтому организация "Жил-услуга" прекратила вывоз мусора. Об этом она уведомила всех жителей. Объявление разместили на дверях районной администрации.

У граждан оставались только два варианта: хранить отходы у себя дома или куда-то их вынести. Жители выбрали второй. Пакеты с мусором оставили у дверей администрации. Теперь фотографиями пакетов с отходами они делятся в социальных сетях.

"Жилуслуга" пообещала: как только ей перечислят долг, она сразу же продолжит вывоз твердых бытовых отходов.