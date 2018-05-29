Знаменитый шедевр впервые покинет стены Третьяковской галереи

Государственная Третьяковская галерея открывает свой первый проект в Калининграде - "Выставка одной картины".

Знаменитый "Московский дворик" Василия Поленова будет выставлен в Кафедральном соборе на острове Канта. Как сообщили в пресс-службе собора, это первый случай, когда экспонат из основной экспозиции покидает стены Третьяковской галереи для отправки в другой регион.

Полотно Поленова можно будет увидеть в соборе с 12 июня. В этот день откроется международный музыкальный фестиваль "Орган+", главным "героем" которого будет картина.

Устроители фестиваля решили "соединить великую музыку с великой живописью": музыкальная программа соответствует настроению и образам "Московского дворика". Так, в день открытия прозвучат "Картинки с выставки" Мусоргского в переложении для органа. В другие дни концерты одной картины, также составленные из произведений знаменитых композиторов, названы "Перезвоны" и "Перекличка птиц".

- Мы долго готовились к этой выставке. В Калининград приезжали специалисты Третьяковки, которые тщательно изучили все условия, включая климатические, - рассказала директор Кафедрального собора и арт-директор фестиваля "Орган+" Вера Таривердиева. - Я благодарна директору Третьяковки Зельфире Трегуловой за доверие, оказанное команде Кафедрального собора. Случай выставки одной картины, да еще такого высокого художественного уровня, - беспрецедентный.