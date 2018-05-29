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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Щит раздора

Предприниматели просят власть не допустить уничтожения наружной рекламы
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7577 (114)
Более сотни владельцев предприятий, работающих на рынке наружной рекламы Крыма, обратились к главе республики Сергею Аксенову, уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, депутатам Госдумы с просьбой вмешаться и не допустить уничтожения этой отрасли на полуострове. Дело в том, что в 2018 году истек срок действия украинских разрешений на размещение рекламных конструкций. Получить новые предприниматели не могут, при этом местные власти обязали их демонтировать все билборды.

Рынок наружной рекламы Крыма лихорадит с 2014 года. Четыре года назад власти решили навести порядок в этой сфере: в муниципалитетах начали массовый демонтаж незаконно установленных билбордов и ситилайтов. Затем в администрациях должны были разработать схемы размещения рекламных конструкций до 1 марта 2015 года. Но не успели в срок. Одна из причин - отсутствие проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автотрассах и улицах населенных пунктов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- В полном объеме схема установки рекламных конструкций в населенных пунктах не разработана, так как не утверждена схема организации дорожного движения, - поясняет исполнительный директор Союза операторов рекламы РК Владимир Аверьяненко.

А без них, согласно законодательству РФ, провести торги и заключить договор на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций, нельзя.

С 1 марта 2016 года вступил в силу новый федеральный ГОСТ о наружной рекламе на автодорогах. Учитывая это нововведение, теперь даже в те схемы, которые были утверждены в некоторых муниципалитетах, вносится корректировка.

- В Симферополе утверждено 84 места на 16 улицах для размещения рекламных конструкций, схема разработана с учетом старых норм. Изменения были приняты на федеральном уровне, и администрация вынуждена разрабатывать и утверждать новую схему размещения рекламных конструкций. Но это делается далеко не во всех муниципальных образованиях, - говорит Владимир Аверьяненко.

Проблема и с теми рекламными конструкциями, разрешение на которые выдано еще до 2014 года. Срок их действия закончился в 2018-м, и теперь предприниматели массово получают предписания о сносе.

Например, в Ялте компании должны были до 11 мая добровольно демонтировать около 500 рекламных конструкций. С 12 мая снос билбордов происходит за бюджетные деньги, а потом эта сумма в судебном порядке взыскивается с рекламных предприятий. Согласно схеме предусмотрено размещение всего 18 конструкций. По мнению экспертов, этого явно недостаточно.

Последствия массового сноса в Крыму рекламных конструкций будут печальными, прогнозируют рекламщики. Значительно сократятся поступления в бюджет городов и районов, без работы останутся более 1,5 тысячи человек, и это не только сотрудники рекламных агентств, но и работники компаний, оказывающих услуги установки билбордов и ситилайтов, обслуживания самих конструкций, производства печатной продукции. При этом малый и средний бизнес, который является основным заказчиком такой рекламы, потеряет возможность продвигать на рынке свою продукцию.

Позиция мининформа такова: для отсрочки демонтажа рекламных носителей с истекшим сроком действия разрешения отсутствуют законные основания.

Представители рекламных компаний также обращают внимание на экономическую сторону проводимых в Крыму аукционов на право заключения договора на размещение рекламных конструкций. Они отмечают их бесперспективность с точки зрения окупаемости и получения прибыли.

Фото: depositphotos.com
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- Сегодня стоимость лотов на размещение рекламы не позволяет рассчитывать на прибыль. Например, начальная цена лотов на аукционах в Тюмени в зависимости от типа конструкции и места ее размещения - от 2500 до 7500 рублей. В Крыму цены от 86000 до 228000 рублей, - говорит Владимир Аверьяненко.

При этом Крым находится под санкциями, поэтому сюда крупные заказчики - материковые компании не спешат. Не стоит забывать, что на прибыль в этой сфере влияет еще и сезонность: зимой около 50 процентов носителей стоят пустые.

Чтобы не допустить уничтожения рынка наружной рекламы в Крыму, представители отрасли просят власть рассмотреть возможность введения моратория на демонтаж. Запрет должен действовать до тех пор, пока не будут разработаны новые схемы. Но для этого надо внести изменение в федеральный закон о рекламе.

Также, по мнению экспертов, чтобы сохранить действующие малые предприятия, необходимо 30 - 40 процентов мест для размещения рекламных конструкций предоставлять без торгов.

Глава республики Сергей Аксенов на прошлой неделе встретился с представителями рекламных компаний и пообещал приостановить демонтаж законно установленных конструкций, на которые просто истек срок разрешения. Помимо этого он поручил вице-премьеру правительства Дмитрию Полонскому, курирующему эту сферу, изучить ситуацию на каждом конкретном предприятии и подготовить предложения, как организовать дальнейшую работу крымских рекламщиков.

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