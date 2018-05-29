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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мост к солнцу

Готова ли инфраструктура Восточного Крыма к увеличению турпотока
Текст: Юлия Браилова (Керчь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Более 100 000 автомобилистов со всей России посетили Крым после открытия моста через Керченский пролив. А это значит, что полуостров примет нынешним летом огромное число туристов. Корреспонденты "РГ" проверили, готова ли придорожная инфраструктура Восточного Крыма к встрече гостей.
Более 100 000 автомобилистов со всей России посетили Крым после открытия моста через Керченский пролив. Фото: Виктор Гусейнов/Комсомольская Правда Более 100 000 автомобилистов со всей России посетили Крым после открытия моста через Керченский пролив. Фото: Виктор Гусейнов/Комсомольская Правда
Более 100 000 автомобилистов со всей России посетили Крым после открытия моста через Керченский пролив. Фото: Виктор Гусейнов/Комсомольская Правда

Первый населенный пункт на пути туристов, которые пересекли пролив, - крымское село Горностаевка. Сразу же на въезде - АЗС, кафе, мини-маркет, СТО, шиномонтаж и неработающая сувенирная лавка. По другую сторону дороги еще два кафе и столовая. Точки общепита порадуют посетителей большим выбором и бюджетными ценами. Так, первые блюда (красный, зеленый борщ, суп с лапшой, лагман, суп с фрикадельками) стоят 52-78 рублей. Мясные блюда - до 100 рублей за порцию, салаты - от 50 рублей, кофе - от 30 до 50 рублей, компот - 30 рублей. Все вкусно и вполне съедобно, проверено на себе. Вдоль дороги - четыре-пять фур, на стоянке около кафе - десяток машин с краснодарскими и крымскими номерами. В восемь утра кафе уже вовсю работают, приветливые сотрудницы бойко обслуживают посетителей, свободных мест мало. За столиками дальнобойщики и несколько семейных пар. Можно предположить, что в разгар сезона посадочных мест для всех желающих не хватит.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Встречает путешественников продавец чудо-косметики Николай из Красноярска. На капоте старенького жигуленка с номером региона 24 образцы косметических средств из Сибири: картонные коробочки с шампунями, бальзамами, кремами, а также кедровые орехи и волшебное средство от псориаза на основе березового дегтя за 5 тысяч рублей за маленькую баночку и 10 тысяч за большую, 100-миллиграммовую.

- Я перебрался жить в Крым, но в Сибирь езжу один раз в год за продукцией. Туристов пока немного, ажиотаж был сразу после открытия моста. Ну ничего, пройдут последние звонки и выпускные в школах, народ и поедет, - уверен Николай.

Жители села за несколько лет свыклись с мыслью, что их тихая дорога превратится в оживленную, а поток машин увеличится в несколько раз.

Едем на мост. Утром движение здесь не очень оживленное, в направлении Тамани едет машин пять. Пятнадцать минут, и мы на том берегу, взору открываются бескрайние виноградники.

Примечательно, что сразу после ввода в эксплуатацию моста турагентства полуострова и Краснодарского края начали предлагать клиентам туры на мост с посещением достопримечательностей Керчи и Тамани. Стоимость тура выходного дня - от тысячи рублей, двухдневного - от 4,4 тысячи рублей с человека. По словам туроператоров, такие экскурсии пользуются спросом.

На будущей трассе "Таврида" Керчь-Симферополь к 2020 году построят шесть многофункциональных зон

По прогнозам экспертов, благодаря мосту турпоток в Керчь - самый древний город России - увеличится значительно. На территории Керчи находится множество памятников истории и архитектуры, относящихся к различным эпохам. Например, склеп Деметры, руины древнего Нимфея (храма нимф), Митридатская лестница, городище Мирмекий, Царский курган, руины древнего Пантикапея, крепости Керчь и Ени-Кале, древняя церковь Иоанна Предтечи.

- Сейчас одним из самых востребованных является Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, который принимает ежедневно до 24 экскурсионных групп, что соответствовало в прошлом году пику сезона - июлю, - рассказала "РГ" гендиректор ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Татьяна Умрихина.

Город планирует в 2019 году начать реконструкцию набережной. Московские специалисты выиграли конкурс на ее реконструкцию, уже разработана концепция. Кстати, на будущей трассе "Таврида" Керчь-Симферополь к 2020 году построят шесть многофункциональных зон. Каждая будет включать в себя несколько объектов, обеспечивающих качественно новый уровень сервиса и услуг.

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